دبي الجنوب تطلق حزمة مبادرات لتحفيز النمو

أعلنت دبي الجنوب عن إطلاق عددٍ من المبادرات النوعية التي تستهدف جذب الاستثمارات وتوفير حوافز وتسهيلات لقطاع الأعمال التزاماً بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله) بتحفيز النمو الاقتصادي وخفض تكلفة ممارسة الأعمال.

ووفق توجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي بالإسراع بتطبيق المبادرات فوراً تحت إشراف المجلس التنفيذي، كشفت دبي الجنوب عن المباشرة بتطبيق مبادراتها بشكل فوري لتحفيز عجلة النمو الاقتصادي واستقطاب استثمارات خارجية مباشرة جديدة.

وكشفت دبي الجنوب عن تفاصيل أولى مبادراتها بإنشاء مركز متخصص لتسجيل الطائرات الخاصة، حيث ستعمل مع الهيئة العامة للطيران المدني لتسهيل إجراءات تسجيل الطائرات الخاصة ونقل ملكيتها، بالإضافة إلى التوجه لإعفاء الطائرات الخاصة من رسوم تصاريح الهبوط وإطالة مدة بقائها بهدف جعل إمارة دبي مركزاً عالمياً للطائرات الخاصة، وتسهيل حركة تنقلها، الأمر الذي سيخفض تكلفة الاستثمار في قطاع الطيران الخاص.

كما ستسهل إجراءت تأشيرات دخول المسافرين وطاقم الطائرات الخاصة، الأمر الذي سيساهم إيجاباً على حركة الطيران الخاص من وإلى دبي، وسيعزز من مكانة الإمارة كوجهة أساسية في منظومة النقل الجوي للمسافرين من أصحاب الطائرات الخاصة.

رسوم التسجيل

وأعلنت دبي الجنوب عن مبادرتين جديدتين تتمثل الأولى في تخفيض رسوم تسجيل الشركات المتخصصة في صناعة أجزاء الطائرات والصيانة وبناء مركز إقليمي للصيانة والصناعة تطبيقاً لاستراتيجية دبي الصناعية 2030 التي أعلنت عنها حكومة دبي 2016 الرامية لجعل دبي منصة عالمية للصناعات القائمة على المعرفة والابتكار والاستدامة وتوفير بيئة استثمارية أكثر جاذبية للقطاع الخاص.

وضمن مبادرتها الثانية في المجال الصناعي والصيانة تعتزم دبي الجنوب تخفيض رسوم التسجيل للشركات المتخصصة في الصناعة عن طريق الطباعة الثلاثية الأبعاد وبناء منشآت خاصه برواد هذه الصناعة تنفيذاً لاستراتيجية دبي للطباعة ثلاثية الأبعاد الهادفة إلى تعزيز مكانة دولة الإمارات ودبي بصفتها مركزاً رائداً على مستوى المنطقة والعالم في الطباعة ثلاثية الأبعاد بحلول 2030.

خدمات لوجستية

وأشارت دبي الجنوب إلى أنها ستطور كذلك منطقة متكاملة خاصة بقطاع التجارة الإلكترونية والقطاع اللوجستي لتلبية متطلبات الشركات الناشئة والشركات متعددة الجنسيات، وترسيخ حضور دبي كقاعدة أساسية للتجارة الإلكترونية العالمية، في ظل النمو الكبير والتوقعات بأن تصل قيمة سوق التجارة الإلكترونية إلى 20 مليار دولار في دول الخليج العربي بحلول 2020.

وشملت المبادرات الحصول على رخص مزدوجة صادرة من دائرة التنمية الاقتصادية والمنطقة الحرة في دبي الجنوب، مما يساهم في خفض كلفة ممارسة الأعمال لهذه الشركات بنسبة تصل إلى50%.

وتم تصميم مبادرة للاحتفاظ بعملاء دبي الجنوب والتي تم الإعلان عنها في يناير 2017 من خلال السماح لهم بتقليص أعمالهم والانتقال من مكاتب إلى مركز أعمال أو من مستودع إلى حلول مكتبية وبمساحات مختلفة أقل حجماً وبأسعار تنافسية، مما يوفر على الشركات وأصحاب الأعمال الكثير من النفقات والمصروفات.

وأشار سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران، الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، إلى أن حرص صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" على دعم اقتصاد الإمارة عبر إطلاقه لحزمة مبادرات تحفيز النمو الاقتصادي، يعكس متانة العلاقة بين القيادة الحكيمة وقطاع الأعمال، ويظهر الشراكة الاستراتيجية التي تربط القطاعين العام والخاص، معتبراً أن إطلاق هذه المبادرات يشكل عامل ثقة لكل المستثمرين الراغبين بالاستثمار في بيئة أعمال حيوية ومتطورة، تحفز النجاح وتوفر الأمان والربح لاستثماراتهم.

وجهة عالمية

ولفت سموه إلى أن قطاع الطيران يعتبر من القطاعات الرئيسية الرافدة لاقتصاد الإمارة، وركيزةً أساسية في استراتيجية التنوع الاقتصادي، مؤكداً أن إطلاق دبي الجنوب لمبادرة نوعية لاستقطاب الطيران الخاص، وإنشاء مركز متخصص لتسجيل الطائرات الخاصة، وتوفير مزايا تنافسية لهذه الطائرات وركابها تشمل تقليل كلفة عملياتها، سيعزز من جاذبية دبي لصناعة الطيران الخاص، ويوطد مكانة الإمارة كوجهة عالمية للطيران والخدمات اللوجستية بالإضافة إلى المساهمة باستقطاب الشركات المتخصصة في صناعة هذه الطائرات وصيانتها، مما يتيح تدفق استثمارات في قطاعات غير تقليدية وجديدة الى بيئة الأعمال في دبي.

وأضاف سموه :" إن رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" بترسيخ مكانة الإمارة كوجهة الأعمال الأولى في العالم، تحفزنا جميعاً على الابتكار في مبادرات نوعية تمنحنا ميزة تنافسية. وإن هدفنا بتحويل دبي الجنوب إلى مدينة المستقبل يجعلنا ملتزمين على الدوام بالارتقاء بخططنا واستراتيجياتنا لنواكب مسيرة دبي نحو التنمية الاقتصادية المستدامة".

وقال خليفة الزفين، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة دبي للطيران ودبي الجنوب أن المبادرات التي أطلقتها دبي الجنوب لخفض تكلفة ممارسة الأعمال، وتوفير تسهيلات إضافية لقطاع الأعمال ستكون لها انعكاسات إيجابية ملموسة على المدى القصير والمتوسط، معتبراً أن جودة وكفاءة الخدمات التي توفرها دبي الجنوب للشركات العاملة فيها ستعزز من تنافسية هذه الشركات وقدرتها على النجاح محلياً، والتوسع في الأسواق الإقليمية والعالمية القريبة انطلاقاً من دبي.