«سوق السفر» منصّة تنافس عالمية على السياحة العائلية

شهدت فعاليات معرض سوق السفر العربي منافسة كبيرة بين الدول والهيئات السياحية المحلية والعربية والعالمية على الفوز بحصص متزايدة من كعكعة السياحة العائلية، حيث تسابقت الشركات ووكالات السياحة والسفر في طرح الباقات والعروض والمزايا المخصصة للعائلات وتوفير الخيارات المتنوعة من المنتجات «الحلال» عبر منصاتها في المعرض العالمي.

وأكد العديد من الخبراء والمشاركين في معرض سوق السفر العربي أن دبي تعد واحدةً من أكثر الوجهات العالمية شهرة للسياحة العائلية؛ نظراً لما تتمتع به من مرافق سياحية راقية وخدمات متنوعة، وتراث إسلامي، مشيرين إلى أن مبادرة «دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي» ورؤيتها السياحية 2020 التي تستهدف الوصول إلى 20 مليون سائح يشكلان حوافز إضافية لتوسيع مفهوم الضيافة الإسلامية في الإمارة.

معايير الضيافة

وأشار الخبراء إلى أن أداء الفنادق الإسلامية والعائلية في دبي شكّل نموذجاً شاملاً

للفنادق الإسلامية التي جاء شاملاً لمختلف معايير الضيافة الإسلامية، من دون أن يقتصر على تقديم الطعام الحلال فقط. وقال الخبراء إن دبي باتت تقدم نموذجاً فريداً للعالم في تنوع المنتج السياحي والفندقي والتميز في تقديم خدمات تلبي احتياجات فئات المجتمع المختلفة مع الحفاظ على التراث الأصيل للضيافة الإماراتية، وكذلك مراعاة متطلبات الأسرة الخليجية والمسلمة من خصوصية.

تنامي الطلب

وقال وليد العوا، مدير عام فندق «تماني مارينا» إن التوجّه نحو فنادق تعمل وفق المفهوم الإسلامي بدأ مع تنامي الطلب عليها، واتساع حجم سوق السياحة والسفر العربية، خصوصاً بعد أن أصبحت دبي وجهة سياحية مهمة في العالم، معروفة بتقاليدها العربية والإسلامية، مشيراً إلى أن نموذج دبي في الفنادق الإسلامية جاء شاملاً لاعتبارات عدة، أهمها استقطابه العائلات والأفراد، واستهداف السياح من مختلف الديانات والأعراق، وليس المسلمين فقط.

وشهد معرض سوق السفر إطلاق العديد من الحملات التي تستهدف السياحة الإسلامية أو السياحة العائلية، منها على سبيل المثال إطلاق مبادرة من هيئة السياحة الماليزية تمثلت في حملة ترويجية مشتركة لماليزيا 2018 بالتعاون مع مؤسسة دبي الدولية للنقل الجوي «دناتا»، وستجري هذه الحملة من شهر أبريل حتى أكتوبر 2018 للترويج لعطلات الصيف التي تتناسب مع العائلات.

كما أطلق الجناح الماليزي خلال ملتقى السياحة والسفر العربي دليل السياحة الإسلامية الذي أصدرته منظمة حلال بينانغ، وكتيب المعالم السياحية في ماليزيا، كذلك أصدرت هيئة السياحة في سيلانغور دليلها السياحي الخاص باللغة العربية.