«سياحة الشارقة» تطلق بوابة إلكترونية

أعلنت «هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة»، عن إطلاق بوابة إلكترونية VisitSharjah.com، بهدف تعريف الزوار والسياح والمقيمين، على أهم المنتجات والخدمات السياحية التي تقدّمها الإمارة، في إطار جهود الهيئة المتواصلة بتطوير السياحة في الإمارة، وجعلها وجهة مثالية للزوّار، تماشياً مع رؤية الشارقة، الهادفة إلى زيادة التدفقات السياحية إلى 10 ملايين سائح 2021.

وقال خالد جاسم المدفع رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة: «نحرص على التطوير الدائم للقدرات السياحية للإمارة، وطرح المبادرات التنموية، وإطلاق المشروعات الاستراتيجية، لضمان ديمومة التميّز والتفرّد والتوجّه نحو المستقبل بعروض سياحية متجددة، تفتح آفاقاً تتسع معها الحصة السوقية في هذا القطاع الاقتصادي الهام.

واستطاعت الشارقة، أن تتبوأ مكانة متميّزة على خارطة السياحة العالمية، وأصبحت إحدى الوجهات المفضلة لملايين الزوار من أنحاء العالم، من خلال المنتج السياحي والثقافي، بالإضافة إلى البنية التحتية المتطوّرة، وخدماتها المبتكرة».