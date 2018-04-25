الأردن يستقطب 18 ألف سائح إماراتي خلال 2017

أكد عبد الرزاق عربيات مدير عام هيئة تنشيط السياحة الأردنية لـ «البيان الاقتصادي»، أن المملكة الأردنية الهاشمية، استقطبت عام 2017، أكثر من 18 ألف سائح إماراتي، فيما حقق الربع الأول من 2018، زيادة في عدد السياح الإماراتيين، الذين بلغ عددهم 4500 سائح، بنمو 23 % مقارنة بالعام الماضي.

وأشار عربيات، على هامش مشاركته في سوق السفر العربي 2018، إلى أن «الملتقى» تجاوز النطاق العربي، وأصبح عالمياً بكل المقاييس، فهو يعد من أضخم الملتقيات السياحية السنوية.

وحول مشاركة الأردن في الملتقى، أوضح عربيات، أن هناك 12 مشاركاً يمثلون المملكة من مكاتب سياحة وسفر وفنادق، موضحاً أن الأردن وجهة للسياحة العائلية في دول الخليج، ومن هذا المنطلق، نحرص على المشاركة للالتقاء مع ممثلي الشركات ومسؤولي السياحة ووكالة السفر من المنطقة والعالم، بهدف الترويج للسياحة في الأردن، وعرض مقوماتها المتفردة، وخاصة لدى أسواق دول مجلس التعاون الخليجي.

تعاون

وبالنسبة للتعاون بين الإمارات والأردن في الجانب السياحي، أوضح عربيات، أن فلاي دبي ستشغل 4 رحلات أسبوعياً إلى العقبة، اعتباراً من 16 يونيو المقبل، والذي يعد خطوة هامة للتسويق لمنطقة العقبة ووادي رم والبتراء، المعروفة بـ «المثلث الذهبي»، خاصة في عطلات نهاية الأسبوع.

وأضاف مدير عام هيئة تنشيط السياحة الأردنية، أننا وقعنا مذكرة تفاهم مع طيران الإمارات، كناقل رسمي للأردن في السوق الصيني، للتسويق للأردن ودبي، كوجهة سياحية مشتركة بين الإمارات والصين، والذي أدى إلى زيادة أعداد السياح بين الأردن والصين، كما وقعنا اتفاقية مع الاتحاد للطيران، لتسويق الأردن وأبوظبي كوجهة مشتركة في أستراليا وكوريا الجنوبية.

وجهات وفعاليات

وتزخر الأردن بمجموعة من الوجهات التي تجتذب السياح إليها، كما أفاد عربيات، من أبرزها منطقة البوليفارد في العبدلي، التي تضم مختلف وسائل الترفيه، إضافة إلى منطقة البتراء ووادي رم والعقبة، إلى جانب المنتجعات المنتشرة شمالي الأردن، في إربد وجرش وعجلون.

وخلال موسم الصيف، تحتضن الأردن باقة من الفعاليات الترفيهية والمهرجانات، مثل مهرجان صيف عمان، ومهرجان جرش والفحيص، بالإضافة إلى مهرجانات عالمية، سيتم الإعلان عنها قريباً.

وفي شهر مايو المقبل، تستضيف الأردن مؤتمر سياحة المغامرات في البحر الميت، والذي يعد من أهم الملتقيات العالمية، حيث يستقطب 60 جهة من حول العالم.

السياحة العلاجية

وأضاف عبد الرزاق عربيات، أن الأردن تعد من الوجهات الشهيرة في السياحة العلاجية، وأن هناك 300 ألف زائر سنوي للأردن، يقصدون السياحة الطبية وسياحة الاستشفاء من كل الجنسيات، موضحاً أن الهيئة تستعين ببعض المنصات، مثل موقع «بوكينغ دوت كوم»، أو «إكسبيديا»، للترويج للسياحة العلاجية، والتي تتيح للمريض التواصل مع المستشفى والطبيب، وتحميل ملفه الطبي، إضافة إلى إتمام حجوزات السفر والإقامة، وتقييم الخدمات المقدمة، ضمن برنامج كامل بأسعار مناسبة للجميع، مشيراً إلى أن الأماكن الشهيرة للسياحة الاستشفائية، تتمثل في منتجعات البحر الميت وحمامات ماعين.