مكتوم بن محمد يكرّم الفائزين بجوائز التميز لقطاع الأعمال

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، شهد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، يرافقه سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد للمعرفة، حفل توزيع جوائز التميز لقطاع الأعمال في دورتها الـ 24، الذي نظمته دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، في أوبرا دبي.

وقام سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، بتكريم الشركتين الفائزتين بجائزة دبي للجودة وهما: غاز الإمارات من قطاع التصنيع - النفط والغاز؛ وترانسجارد كاش من قطاع الخدمات.

وكرّم سموه أيضاً الفائزين بأعلى الدرجات حسب القطاعات بجائزة دبي التقديرية للجودة والتي ضمت كلاً من القيادة العامة لشرطة الفجيرة من القطاع الحكومي؛ وبنك رأس الخيمة الوطني من القطاع المالي؛ ومستشفى أستر - فرع المنخول من القطاع الصحي؛ وديار لإدارة جمعيات الملاك من قطاع الخدمات؛ وجامعة الخليج الطبية من قطاع التعليم؛ وجلوبال جرين بريدج للمقاولات من قطاع المقاولات.. كما كرم سموه مجلس الأعمال الفرنسي بدبي والمناطق الشمالية الفائز بأعلى الدرجات بجائزة دبي التقديرية للجودة فئة مجالس ومجموعات الأعمال.

كما كرّم سمو نائب حاكم دبي كذلك الفائزين بجائزة دبي للتنمية البشرية وهم محاكم دبي من القطاع الحكومي؛ ومجموعة عبدالواحد الرستماني من قطاع التجارة؛ وبنك الاتحاد الوطني من القطاع المالي؛ ومستشفى العين؛ ومستشفى الكورنيش من القطاع الصحي، بالإضافة إلى الفائزين بأعلى الدرجات حسب القطاعات بجائزة دبي التقديرية للتنمية البشرية وهم نتورك إنترناشيونال من القطاع المالي؛ ومستشفيات الغربية من القطاع الصحي؛ ومجموعة صيدليات أستر من القطاع الصحي؛ وحضانة أوركارد البريطانية - فرع واحة دبي للسيليكون من قطاع التعليم؛ ومجموعة ثومبي من قطاع الخدمات.

2000

كما كرّم سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، 18 شركة فائزة بجائزة برنامج دبي للخدمة المتميزة، والذين تم اختيارهم من بين أكثر من 2000 عضو في البرنامج، ضمن فئة أفضل علامة تجارية، وذلك لجهودها المتميزة وخدماتها النوعية، والجودة العالية المقدمة للعملاء خلال العام 2017.

وضمت قائمة الفائزين بجائزة «أفضل علامة تجارية» كلاً من الشركة العربية للسيارات (نيسان) من قطاع معارض السيارات؛ وكهربائيات ايروس من قطاع الإلكترونيات؛ وذا بيغل بار كوفي هاوس من قطاع المقاهي؛ ومجوهرات بيورجولد من قطاع المجوهرات؛ وشركة الصكوك الوطنية من قطاع مركز الاتصال؛ وبنك رأس الخيمة الوطني من قطاع الخدمات المصرفية؛ والفردان للصرافة من قطاع خدمات الصرافة.

ودناتا للسفريات من قطاع خدمات السفر؛ وآفاق الإسلامية للتمويل من قطاع الخدمات؛ ودانوب هوم من قطاع الأثاث؛ والجابر للنظارات من قطاع البصريات؛ وصيدلية لايف من قطاع الصيدليات؛ وقصر الهند من قطاع المطاعم؛ وسبرينجفيلد من قطاع الأزياء؛ وناين وست من قطاع الأحذية؛ وذي فيس شوب من قطاع بيع التجزئة العام؛ والقرية العالمية من قطاع التسلية والترفيه؛ وأسواق من قطاع الجمعيات الاستهلاكية.

وتابع سمو الشيخ أحمد بن محمد تكريمه للفائزين في مؤشر السعادة من أعضاء برنامج دبي للخدمة المتميزة وهم المصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية (المصرف) لحصوله على أعلى معدلات السعادة بشكل عام؛ وآفاق الإسلامية للتمويل لحصولها على أعلى تصويت من قبل المتعاملين؛ وبنك دبي الإسلامي (أوسع تطبيق لمؤشر السعادة).

جودة

وقال سامي القمزي مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، «يأتي إطلاق جوائز التميز لقطاع الأعمال تجسيدا لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والرامية إلى الالتزام بثقافة الجودة والتميز، وفي إطار جهود دائرة التنمية الاقتصادية لتعزيز مفهوم التميز كحافز للمزيد من النمو والتطور في قطاع الأعمال بهدف تحقيق التنمية المستدامة.

وأضاف القمزي: «يشكل الفائزون بجوائز الجودة والتميز والتنمية البشرية نموذجاً يحتذى به لقياس أداء الشركات، ومحفزاً لخوض سباق التميز، وتحقيق المزيد من التطوّر والازدهار، ونتطلع إلى انضمام أعداد متزايدة من المؤسسات إلى الجوائز، حيث إن رحلة دبي للحفاظ على الجودة وتحقيق التميز في مجال الأعمال تكون منتجة بقدر ما تكون مساهمة القطاعين الخاص والعام والأفراد حقيقية ومثمرة».

وتحظى جائزة دبي للجودة منذ انطلاقتها الأولى عام 1994 بدعم ورعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حيث كان لدعمه دور محوري في ترسيخ معايير الجودة والتميز على مستوى المؤسسات والشركات العاملة في القطاعين العام والخاص في إمارة دبي.

3فئات ويتم تكريم الشركات الفائزة بجائزة دبي للجودة وفق ثلاث فئات وهي الفئة الذهبية، وفئة جائزة دبي للجودة والفئة التقديرية، وتمنح الجوائز للشركات والمؤسسات العاملة في دبي في القطاعات التي تلعب دوراً في دعم اقتصاد دبي، بما في ذلك التصنيع والسياحة والمالية والخدمات والتجارة والإنشاءات والقطاع المهني والخدمات الصحية والتعليم، والقطاع العقاري، والتجزئة، والمناطق الحرة، النقل والخدمات اللوجستية، والتسلية والترفيه.

مبادرة فريدة

يعد برنامج دبي للخدمة المتميزة مبادرة فريدة بوصفه علامة الجودة الأولى من نوعها في المنطقة لاكتساب ثقة العملاء وجعل عملية الشراء في دبي تجربة ممتعة للمشتري.. ويهدف البرنامج إلى تعزيز تنوع وجودة الخدمات التي يوفرها قطاع التجزئة للعملاء، ويحرص في الوقت نفسه على حماية مصالحهم في إمارة دبي.

ويسعى برنامج دبي للخدمة المتميزة إلى الاحتفاظ بمكانة دبي في تطبيق أفضل الممارسات في مجال الأعمال، وذلك من خلال التزام أعضاء البرنامج بوثيقة أخلاقيات التعامل التي تضمن ثقة العملاء.. ويتم تكريم المشاركين في البرنامج ضمن فئتين رئيسيتين وهما فئة أفضل المحلات التجارية، وفئة أفضل علامة تجارية.

«آفاق الإسلامية للتمويل» تفوز بجائزتين

فازت "آفاق الإسلامية للتمويل" بجائزة "أفضل علامة تجارية" في قطاع خدمات الأعمال للعام الرابع على التوالي، بالإضافة إلى جائزة "أكثر عدد من التصويت في مؤشر السعادة للقطاع الخاص"، ضمن "برنامج دبي للخدمة المتميزة" الذي تنظمّه سنوياً "اقتصادية دبي" وذلك تقديراً للجهود التي تبذلها الشركة سعياً للارتقاء بجودة منتجات وخدمات التمويل الإسلامي وتحقيق سعادة المتعاملين، بهدف تعزيز سمعة دبي عالمياً كأسعد مدينة على الأرض، وذلك خلال حفل الإعلان عن الفائزين بجوائز التميّز لقطاع الأعمال.

وفازت "آفاق" للعام الثاني على التوالي بجائزة "أكثر عدد من التصويت في مؤشر السعادة للقطاع الخاص"، الذي يهدف إلى قياس انطباعات ورضا الجمهور بشكل لحظي عن مستوى الخدمات المقدمّة من قبل الشركة.

ووجه سيف الشحّي عضو مجلس الإدارة المنتدب الذي تسّلم الجائزتين الشكر لـ"اقتصادية دبي"، مؤكداّ أن دبي تمتلك تجربة فريدة من نوعها في تقديم الخدمات الأعمال المتميزة.