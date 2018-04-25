باقات مبتكرة للصيف في فنادق رأس الخيمة

أعلنت فنادق رأس الخيمة، باقات مبتكرة لفصل الصيف، وإقامة مجانية للأطفال دون 12 عاماً، حيث يمكن للأسر قضاء عطلة مفعمة بالمرح والسرور مع عائلاتهم، والتمتع بساحلها على الخليج العربي، وصحرائها الرملية الخلابة، وجبالها الساحرة التي تضم جبل جيس، أعلى قمة جبلية في الإمارات.

وتعد رأس الخيمة، واحدة من أكثر الوجهات تنوعاً في المنطقة، وخياراً مثالياً لعطلة عائلية، يستمتع فيها أفراد العائلة بأشعة الشمس، وبتجربة تزخر بالاسترخاء والترفيه، وبما أن الأطفال دون سن 12 عاماً يحظون بإقامة مجانية، توفر الإمارة قيمة متميزة لعطلة صيفية راقية.

ويمكن للعائلات، الوصول إلى رأس الخيمة بسهولة، في غضون 45 دقيقة من مطار دبي، وتوفر شواطئها وفنادقها المميزة، خيارات متنوعة من الأنشطة العائلية، في حين تقدم صحاراها وجبالها، وجهات طبيعية مثالية لرحلات السفاري.

وبالنسبة للأطفال الأكبر سناً ممن يزيد طولهم على 120 سم وأولياء أمورهم، تأتي تجربة «جبل جيس فلايت»، التي تم افتتاحها مؤخراً، لتضفي مزيداً من التميز على العطلة الصيفية في الإمارة، من خلال المسار الانزلاقي الأطول في العالم.