«اقتصادية الشارقة» تنظم ورشة التوفيق بين الأعمال

نظمت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة ورشة عمل تحت عنوان«التوفيق بين الأعمال» في قاعة الدرة بغرفة تجارة وصناعة الشارقة، وذلك في إطار جهودها في توطيد العلاقات بين الشركاء التجاريين لتسهيل عملية البيع والشراء وغيرها من الأعمال التي تنصب في مصلحة الأطراف المعنية، وتسليط الضوء على بعض النماذج الناجحة للاستثمارات الحكومية والخاصة في إمارة الشارقة.

وشارك في الورشة عدد من رواد الأعمال والمستثمرين من قطاعات مختلفة وأصحاب رخص اعتماد حيث يعكس تنظيم الورشة رغبة الدائرة في تفعيل نواحي الشراكة والتعاون معهم وذلك بهدف توطيد العلاقات وخلق الفرص فيما بينهم.

وأكدت أمل حبش نائب مدير إدارة الشؤون التجارية على أن الدائرة تبذل جهوداً كبيرةً لتحقيق أعلى مستويات التنافسية في الإمارة وذلك من خلال تنظيم عملية التبادل بين الأعمال التجارية الفعالة حيث جاء تنظيم الورشة بعد دراسة مشروع التوفيق بين الأعمال الذي يمكن رواد الأعمال للترويج عن شركاتهم ومشاريعهم وأبحاثهم ومنتجاتهم والمساهمة في إقامة الشراكات التجارية والتواصل المستمر للمستقبل فيما بينهم.

وأكدت منتهى المعلم رئيس قسم تطوير الأعمال أن برنامج التوفيق بين الأعمال يجمع 50 من رواد الأعمال من مختلف قطاعات الأعمال في هذه الورشة والذي يوفر الكثير من الجهد والوقت للشركاء التجاريين، كما ييسر آلية بناء شبكة تواصل احترافية من خلال برنامج واحد، ورفع دخل أصحاب المشاريع التجارية.