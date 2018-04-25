راشد بن حميد: الإمارات محطّ أنظار العالم

أكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، أن دولة الإمارات أصبحت محطّ أنظار العالم وبوصلة للزوار من كافة أقطابه ووجهة مثالية للرفاهية والسعادة، جاء ذلك خلال زيارته، أمس، معرض وسوق السفر العربي «الملتقى 2018».

وقال: «إن دولتنا الرائدة تعد مكاناً مثالياً لتوحّد الثقافات وتجمّع الحضارات في بقعة واحدة وتحت سقف واحد لتبادل المعارف، وهذا ما يبرهنه المعرض الأهم والأكبر على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مجال صناعة السياحة والسفر».

وأضاف الشيخ راشد بن حميد النعيمي: «إننا نحرص على الاطلاع على هذا الحدث الدوري الهام الذي يبرهن على نجاحه الدائم من خلال الزيادة المستمرة في مساحات العرض ونوعية العروض وعدد الشركات والجهات العارضة».

وتجول في أرجاء المعرض الذي يضم أكثر من 2500 شركة وجهة تمثل نحو 50 دولة من بينها دولة الإمارات، التي تشارك بزخم من خلال نحو 60 جناحاً من مختلف إمارات الدولة، مشيداً بالتنظيم المميز للمعرض والمشاركة اللافتة.

وأشاد رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان بجهود القائمين بالجهات المتنوعة التي تحرص على جذب الزوار من كافة دولة العالم بما يرتقي بالدولة لتكون في مصافِّ دول العالم السياحية.