تخفيضات كبرى على 33 فعالية ووجهة ترفيهية في دبي

أطلقت دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي بطاقة Dubai Pass والتي تهدف إلى منح زوّار دبي إحدى الوسائل المميّزة التي تمكّنهم من الحصول على تخفيضات هائلة لاستكشاف أفضل ما تقدّمه لهم المدينة بصحبة العائلة والأصدقاء. وتضمن البطاقة مسبقة الدفع لحاملها الدخول إلى 33 فعالية ووجهة ترفيهية في دبي، وسيتم تفعيل هذه البطاقة للاستخدام بدءاً من يوم 16 مايو المقبل.

وستتوفر البطاقة بأسعار تبدأ من 399 درهماً، وتتضمن باقات «اختر» و«غير المحدودة»، وتحتوي على قائمة مختارة بعناية من أهم المعالم ومواقع الجذب السياحي في المدينة، ومن بينها: برج خليفة، ودبي باركس آند ريزورتس، وآي إم جي عالم من المغامرات، ووايلد وادي، وسكي دبي، ورحلات سفاري الصحراوية، وغيرها.

ومع كل عملية شراء، يحصل حامل البطاقة على خصم بقيمة 50% على تذكرة دخول عرض «لا بيرل» أول عرض مسرحي لفنانين مقيمين في دبي.

وستتوفر بطاقة «اختر» بقيمة 399 درهماً، وتتضمن ثلاث قوائم، حيث يمكن اختيار 3 وجهات، بحد أقصى وجهة واحدة من كل قائمة، وتتضمن مواقع ترفيهية وسياحية في دبي، وتسري صلاحيتها للاستخدام لمدة سبعة أيام متوالية، بداية من أول يوم تستخدم فيه البطاقة. أما الباقة «غير المحدودة» فستتوفر بقيمة 899 درهماً.