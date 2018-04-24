موانئ دبي تعطي المقاولين فرصة أطول لمشروع السخنة

منحت موانئ دبي العالمية (السخنة) شركات المقاولات فرصة أطول لتقديم عروضها حتى 17 مايو لتقديم عروضها لتنفيذ التوسعات في ميناء السخنة في مصر، وفق ما ذكرته مجلة ميد نقلاً عن مصادر عليمة. كان الموعد الأول لتقديم العروض في 19 أبريل الجاري.

المشروع جزء من توسعات طويلة المدى في الميناء المصري، وتشمل إنشاء منطقة لوجستية متكاملة ومحطة شحن عامة.

ومنحت موانئ دبي العالمية (السخنة) شركة صينية عقداً في فبراير الماضي لإنشاء الحوض الثاني في ميناء الحاويات.تبلغ طاقة ميناء السخنة 14 مليون حاوية و4 ملايين طن من الشحنات العامة سنوياً. ويقع الميناء جنوب المدخل الجنوبي لقناة السويس، وهو الأقرب إلى العاصمة القاهرة، ويتصلان بطريق بري وحديدي. وبدأت موانئ دبي العالمية إدارة الميناء منذ عام 2008.دبي - البيان