خبراء يناقشون الاتجاهات المستقبلية في تقنيّات السفر

اجتمع فريق من خبراء تقنيات السفر من «سيبر» و«ويجو» و«تجوال» في جلسة خاصة بعنوان «تطور قنوات التوزيع وأحدث اتجاهات قطاع الضيافة» لمناقشة أحدث التطورات الرئيسية في قطاع الضيافة، وذلك ضمن فعاليات معرض سوق العربي. وحدد المشاركون في الجلسة ثلاثة اتجاهات عالمية رئيسية تعمل على تحويل مستقبل السفر بما في ذلك تغير سلوك العملاء وتطور قنوات التوزيع والبيع المباشرة وغير المباشرة والتحول الرقمي.

وقالت فاتن سعيد، مدير الاتصالات الإقليمية في شبكة سيبر للسفر: «يجب على كافة الأطراف المعنية في قطاع السفر، بما في ذلك الممولون والوسطاء والبائعون، العمل سوياً لتشكيل منظومة متكاملة والتعامل مع التغيرات المستمرة بشكل جماعي». وأضافت: «نحتاج جميعاً لتعزيز استخدام البيانات بذكاء لتوظيف التقنيات الناشئة من أجل تعزيز تجربة المسافرين». وأوضحت أنه ليس سراً أن المسافرين يريدون تجربة مثالية خاصة وأنهم اعتادوا على مستويات عالية من العروض والخدمات الشخصية من القطاعات الأخرى.

وعلى هذا الأساس ينبغي التركيز على تحديد توقعات المستهلكين والتي تسهم بتغيير مشهد قطاع السفر جذرياً وفقاً لجورج فيليش من شركة «سيبر، والذي أشار إلى أن الشركة تقوم هذا العام بتطوير تقنيات جديدة تساعد الموردين على نشر معلوماتهم.