«دبي للسياحة» تستشرف آفاق نمو «تايم شير»

نظّمت دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي «دبي للسياحة» ورشة عمل بحضور مجموعة من أبرز شركات العطلات في العالم، والشركاء الرئيسيين في القطاع العام كاللجنة العليا للتشريعات، ودائرة الأراضي والأملاك، ودائرة التنمية الاقتصادية في دبي، خلال مشاركتها في معرض سوق السفر العربي «الملتقى 2018»، وذلك لتطوير نظام «اقتسام الوقت»، (Timeshare) في الفنادق والمنتجعات السياحية العائلية من خلال إنشاء سوق منظمة لسياحة العطلات بجودة عالية.

شكلت ورشة العمل فرصة مميزة للتشاور وتبادل الخبرات والمعرفة مع متخصصين عالميين، وذلك قبل إصدار اللوائح التشريعية المنظمة لسياحة «اقتسام الوقت» في دبي خلال الأشهر المقبلة، والرامية إلى تحقيق توازن بين حقوق المستهلك والمصالح التجارية للمطوّرين.

وتضمنت قائمة شركات العطلات العالمية والتي تمثلها مجموعة دبي لـ«اقتسام الوقت» كلاً من «ماريوت للعطلات»، و«إنتيرفال الدولية»، و«ويندام العالمية»، و«آرابيان فالكون للعطلات»، و«نادي أريا للعطلات».

وسيكون لسياحة «اقتسام الوقت» إمكانية كبيرة للنمو والتطور في دبي نظراً لضخامة قطاع الفنادق فيها، والذي يتضمن حالياً أكثر من 107 آلاف غرفة فندقية، وتواجد ثلاث من أكبر شركات العطلات في العالم في دبي، وسعي العديد من الشركات الأخرى لافتتاح مكاتب لها في المدينة خاصة بعد الإعلان عن المبادرة الجديدة.

قطاع ناجح

وقال هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي: «إن قطاع السياحة والسفر في دبي مميز وناجح جداً، ونعتقد بأن هناك إمكانيات كبيرة لتطوير وتنويع هذا القطاع لما فيه مصلحة الزوار والمقيمين والمطورين والشركاء، ونتطلع على الدوام للقاء ممثلي كبرى شركات السياحة العالمية للوقوف على احتياجاتهم والتحديات التي تواجه أعمالهم، ومحاولة اقتراح حلول مناسبة، ما من شأنه المساعدة في تطوير سياحة «اقتسام الوقت» في دبي بما يتوافق مع أعلى المعايير العالمية، وتنظيمها من خلال لوائح تشريعية تضمن حقوق كافة الأطراف المعنية».

من جانبه، قال سلطان بطي بن مجرن مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي: «تدعم أراضي دبي مبادرات الدوائر الحكومية لدعم استراتيجية التنويع الاقتصادي في الإمارة والعمل في ظل توجيهات حكومة دبي لتكون الوجهة الرائدة عالمياً في الاستثمار لمواكبة التغيرات الاقتصادية العالمية.

ونؤكد على أهمية دعم نظام اقتسام الوقت، حيث كان اجتماعنا مثمراً نظراً لأهمية هذا النشاط للسوق العقاري السياحي في دبي والذي يوفر خدمة ومنتجاً جديداً للمتعاملين وللمهتمين لتحقيق تطلعاتهم، حيث إن دبي لديها عناصر النجاح التي تجعلها متقدمة في هذا المجال وأراضي دبي على استعداد لتقديم خبرتها في هذا المجال وتسجيل عقود اقتسام الوقت لحفظ حقوق جميع الأطراف».

نمو متزايد

وقال غريس نيومان، المدير التنفيذي للعمليات في إعمار للضيافة: «مع النمو المتزايد الذي تسجله دبي في أعداد الزوار الدوليين، وتماشياً مع الرؤية السياحية 2020 لاستقبال 20 مليون زائر سنوياً بحلول العقد المقبل، تطلق الجهات المعنية العديد من المبادرات الاستراتيجية لتوفير حزمة متكاملة من خدمات الضيافة للزوّار من مختلف دول العالم.

ويكتسب هذا التوجه أهمية خاصة نظراً لتنوع خيارات المسافرين ولاسيما من جيل الألفية، وكذلك الذين يبحثون عن القيمة الحقيقية لاكتشاف خيارات متنوعة تلبي تطلعاتهم. ويسرنا في إعمار للضيافة دعم الاستراتيجيات التي تساهم في تطوير القطاع».

أما جليل مكوار، الرئيس التنفيذي للفنادق في شركة ماجد الفطيم العقارية فقد قال: «نلتزم في ماجد الفطيم بدعم رؤية دبي في أن تصبح المدينة الأكثر استقطاباً للزوار في العالم، من خلال تعزيز المبادرات التي تدعم ما تقدمه الإمارة من عروض سياحية».

تخفيضات على الوجهات

أطلقت دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي بطاقة Dubai Pass والتي تهدف إلى منح زوّار دبي إحدى الوسائل المميّزة التي تمكّنهم من الحصول على تخفيضات هائلة لاستكشاف أفضل ما تقدّمه لهم المدينة بصحبة العائلة والأصدقاء. وتضمن البطاقة مسبقة الدفع لحاملها الدخول إلى 33 فعالية ووجهة ترفيهية في دبي، وسيتم تفعيل هذه البطاقة للاستخدام بدءاً من يوم 16 مايو المقبل.

وستتوفر البطاقة بأسعار تبدأ من 399 درهماً، وتتضمن باقات «اختر» و«غير المحدودة»، وتحتوي على قائمة مختارة بعناية من أهم المعالم ومواقع الجذب السياحي في المدينة، ومن بينها: برج خليفة، ودبي باركس آند ريزورتس، وآي إم جي عالم من المغامرات، ووايلد وادي، وسكي دبي، ورحلات سفاري الصحراوية، وغيرها. ومع كل عملية شراء، يحصل حامل البطاقة على خصم بقيمة 50% على تذكرة دخول عرض «لا بيرل» أول عرض مسرحي لفنانين مقيمين في دبي.

وستتوفر بطاقة «اختر» بقيمة 399 درهماً، وتتضمن ثلاث قوائم، حيث يمكن اختيار 3 وجهات، بحد أقصى وجهة واحدة من كل قائمة، وتتضمن مواقع ترفيهية وسياحية في دبي، وتسري صلاحيتها للاستخدام لمدة سبعة أيام متوالية، بداية من أول يوم تستخدم فيه البطاقة. أما الباقة «غير المحدودة» فستتوفر بقيمة 899 درهماً.