«سياحة أبوظبي» تصمم باقات لاستقطاب «سياح الترانزيت»

أكد مبارك راشد النعيمي، مدير إدارة الترويج والمكاتب الخارجية في هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة أن الهيئة تعمل مع الفنادق المستهدفة لتصميم باقات مدمجة لاستقطاب سياح الترانزيت تشمل تخفيضات كبيرة على الوجهات التي يطلبها السائح.

وقال في تصريحات على هامش مشاركة الهيئة في معرض سوق السفر العربي «الملتقى 2018» إن الطاقة الفندقية في أبوظبي وصلت إلى 163 فندقاً، بالإضافة إلى وجود نحو 4 آلاف غرفة قيد التخطيط أو التنفيذ، مشيراً إلى أن أبوظبي من أكثر الأسواق السياحية قدرة على استقطاب السياحة المتوسطة، حيث يوجد بها 55 فندقاً من فئتي خمس وأربع نجوم، مقابل أكثر من 100 فندق تتوزع على باقي الفئات وتقدم أسعاراً تناسب مختلف الشرائح السياحية.

وأضاف أن فنادق أبوظبي تقدم عروضاً وحزماً ترويجية مختلفة لهذا العام تشمل تخفيضات على بطاقات الدخول للعديد من الوجهات الترفيهية والثقافية بالإمارة، كما تتضمن الدخول المجاني لوجهات أخرى. واتفقت هيئة السياحة في أبوظبي مع «الاتحاد للطيران» على تعزيز سياحة الترانزيت للمسافرين على متن الرحلات الطويلة مثل الولايات المتحدة الأميركية وأستراليا، بحيث يقيم السائح لمدة ليلة أو ليلتين في فنادق أبوظبي قبل مواصلة رحلته.

وقال النعيمي إن هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة لديها 10 مكاتب للترويج السياحي الخارجي، كما تكثف جهودها الترويجية عبر طيران الاتحاد في الأسواق التي لا يوجد بها مكتب للترويج.

وعن أداء القطاع الفندقي في دبي، قال إن فنادق أبوظبي حققت أداءً قوياً خلال الربع الأول من العام الحالي بدعم من الجهود الترويجية التي قامت بها الهيئة خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن الجهود تتركز خلال الفترة الحالية على تحقيق أداء قوي خلال فصل الصيف الذي غالبا ما يشهد فترة من الهدوء النسبي.

وأوضح أن عدد السياح الروس ارتفع خلال أول شهرين من العام الجاري بنسبة 91% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، مرجعاً ذلك إلى عدة عوامل في مقدمتها تسهيل الحصول على تأشيرات الدخول وزيادة رحلات الطيران العارض، والجهود الترويجية التي قامت بها الهيئة بالسوق الروسية والتي أتت ثمارها سريعاً.