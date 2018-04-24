ولي عهد الفجيرة يزور «الملتقى»

زار سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، أمس، فعاليات الدورة الخامسة والعشرين من معرض سوق السفر العربي «الملتقى 2018» الذي يستضيفه مركز دبي التجاري العالمي على مدى 4 أيام.

وتجوّل سموه في مختلف أرجاء المعرض العربي الذي يشارك فيه أكثر من 2500 شركة وجهة خاصة وحكومية تمثل نحو 50 دولة. واطلع سموه على أجنحة الدول المشاركة المحلية والعربية والعالمية، مستمعاً من مسؤولي المنصات لشرح حول جديد الصناعة السياحية وقطاع السفر في العالم.

معالم

كما زار سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، منصة هيئة الفجيرة للسياحة والآثار، واطلع سموه على مشاركتها في الترويج لإمارة الفجيرة، وما تتضمنه من معالم سياحية وأثرية وتراثية. وخلال جولة سموه بين أجنحة سوق السفر العربي «الملتقى 2018»، زار ولي عهد إمارة الفجيرة جناح المملكة العربية السعودية في المعرض، حيث استمع سموه إلى شرح من المسؤولين حول المشاريع السياحية في المملكة.

وأعرب سمو ولي عهد الفجيرة في ختام جولته على أجنحة المعرض، عن سعادته بهذا التجمع السياحي العالمي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

رافق سموه خلال جولته سالم الزحمي، مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.