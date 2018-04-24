«كريم»: قرصنة تخترق بيانات 14 مليون مستخدم

كشفت «كريم» لخدمات تأجير السيارات الخاصة عن تعرضها لهجوم إلكتروني نتج عنه اختراق بيانات 14 مليون مستخدم لديها. وأضافت الشركة في بيان أمس أنها علمت بهذا الاختراق يوم 14 يناير، حيث تم التسلل إلى شبكة كمبيوتر تخزن بيانات حسابات الزبائن والسائقين.

وقالت الشركة إن أسماء وعناوين البريد الإلكتروني وبيانات الرحلات سُرقت على الرغم من عدم وجود دليل على سرقة كلمات المرور أو بيانات البطاقات الائتمانية والتي يجري تخزينها على خوادم طرف ثالث خارجي.

وذكر متحدث باسم الشركة أنه وقت الهجوم كان لدى «كريم» 14 مليون عميل و558 ألف سائق على منصتها العاملة في 78 مدينة عبر المنطقة. ولم يتأثر العملاء الذين سجلوا أنفسهم في التطبيق بعد هذا الهجوم.