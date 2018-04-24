ماجد المعلا: 79% متوسط إشغال طيران الإمارات على مختلف وجهاتها

أكد الشيخ ماجد المعلا نائب رئيس أول طيران الإمارات لدائرة العمليات التجارية أن طيران الإمارات حققت خلال السنة المالية 2017 - 2018 أداء أفضل من السنة المالية التي سبقتها حيث وصل متوسط إشغال الرحلات إلى نحو 79% على مختلف وجهات الشبكة في أنحاء العالم مشيراً إلى أنه سيتم الإعلان عن النتائج التفصيلية للناقلة الشهر القادم.

وقال إن هناك مجموعة من التحديات التي واجهتها الناقلة خلال السنة المالية الماضية منها تذبذب أسعار العملات الذي أدى إلى تآكل نحو مليار درهم من العائدات أما التحدي الآخر في الارتفاعات المتتالية في أسعار الوقود وهو ما شكل ضغوطاً تشغيلية إضافية وخاصة أن طيران الإمارات تشتري الوقود بسعر السوق ولا تلجأ إلى التحوط مشيراً إلى أن الوقود استحوذ على 33% من النفقات التشغيلية للناقلة.

وأضاف الشيخ ماجد المعلا إن إجمالي أسطول طيران الإمارات من طائرات الإيرباص العملاقة إيه 380 وصل إلى 104 طائرات حيث تسلمت الناقلة 3 طائرات من هذا الطراز خلال العام الجاري الأمر الذي رفع إجمالي حجم أسطول الناقلة إلى 271 طائرة عريضة البدن وتشغل حالياً 11 طائرة من طراز إيه 380 بنظام الدرجتين السياحية ورجال الأعمال إلى 7 وجهات في العالم.

مبادرات حكومية

وقال إن المبادرات الحكومية ولا سيما في ما يتعلق بتأشيرات الترانزيت ستخدم قطاع السياحة والطيران بشكل عام مشيراً إلى أن طيران الإمارات تقوم بالتنسيق مع شركائها في مطارات دبي والإقامة وشؤون الأجانب بهذا الخصوص وخاصة أن 75% من المسافرين من خلال طيران الإمارات يعبرون دبي.

وفي ما يتعلق بقيام طيران الإمارات بالاستفادة من الحرية الخامسة قال الشيخ ماجد المعلا إن هناك مجموعة من العروض من مطارات أوروبية لتسيير رحلات باستخدام الحرية الخامسة لكن طيران الإمارات لا تزال تدرس الجدوى الاقتصادية لهذه الوجهات.

وطيران الإمارات تدرس جميع الاحتمالات في هذا المجال وقال المعلا إن طيران الإمارات ما زالت تدرس إمكانية وجدوى تسيير رحلات الحرية الخامسة من وجهات في العالم، مشيراً إلى أن الناقلة تلقت طلبات من مطارات في أوروبا لتشغيل رحلات الحرية الخامسة.

الأسواق الجديدة

وعن الاسوق الجديدة للناقلة خلال الفترة القادمة أضاف إن الناقلة تستهدف جميع الأسواق وهي تنظر إلى جميع الفرص حيث يتم التنسيق مع فلاي دبي بهذا الشأن بما يتناسب مع العمليات التشغيلية وخاصة في المطارات الأصغر حجماً مشيراً إلى وجود مجموعة من الأسواق التي تسعى الناقلة بشكل جدي إلى تعزيز تواجدها فيها مثل أسواق الهند والصين وكندا لكن هذه الأسواق محددة بسعة مقعدية معينة.

وأوضح أن المفاوضات بين الإمارات والولايات المتحدة تجرى على المستوى الحكومي وليس على مستوى شركة طيران الإمارات وأن هذه النقاشات لا تزال في بدايتها ولا يوجد نتيجة حتى الآن بهذا الخصوص مشيراً إلى أن عمليات الناقلة في السوق الأميركي وفي جميع أنحاء العالم يحكمها العرض والطلب حيث يتم إعادة جدولة بعض الرحلات من وقت إلى آخر تبعاً لمعادلة العرض والطلب وتسعى الناقلة إلى استعادة عمليات السوق الأميركي بشكل كامل.

العرض والطلب

وقال المعلا إن طيران الإمارات تعمل بشفافية عالية وليس لديها ما تخفيه، كما أن توسعاتنا في الأسواق بناءً على العرض والطلب، مشيراً إلى أن الناقلة تعرضت للعديد من الصعاب والتحديات التي تجاوزتها في السنوات الماضية، حتى في ظل منافسة غير عادلة من دول وشركات طيران أخرى، موضحاً أن الناقلة تشغل أسطولاً ضخماً من طائرات الإيرباص الأوروبية.

وأضاف الشيخ ماجد المعلا إن الطائرة الخاصة في طيران الإمارات تحقق أداءً جيداً ولا سيما في السوق الخليجي.