«روضة» تفتتح فندق فئة 4 نجوم في دبي

أعلنت مجموعة روضة للفنادق والمنتجعات، وهي شركة لإدارة الضيافة ومقرها في دبي وتابعة لمؤسسة دبي العالمية للعقار أمس عن افتتاح فندق روضة لنكس النصر، وهو فندق من فئة 4 نجوم يستهدف المسافرين لغرض الأعمال والترفيه والذين يبحثون عن إقامة أنيقة ومريحة بأسعار معقولة في دبي.

وسوف يفتح فندق روضة لنكس النصر أبوابه أمام النزلاء أول مايو 2018 وسيشكل الفندق خطوة مهمة أخرى في خطط التوسع الخاصة بمجموعة روضة، مما يجعل العدد الإجمالي للفنادق التي تمتلكها وتديرها المجموعة إلى 7.

ويضم روضة لنكس النصر 114 غرفة مريحة إلى جانب عدد من المطاعم الراقية وتتميز غرف وأجنحة الفندق بديكورها العصري الأنيق. وقال عمرو نجاح، مدير الفندق: «الفندق هو السابع لنا في دبي ويمثل إضافة رائعة إلى مجموعتنا الحالية والتي تخدم مختلف شرائح السوق السياحية. إن روضة لنكس هو مساهمتنا الخاصة بقطاع السوق المتوسط الدخل والذي يمثل شريحة سريعة النمو في هذا القطاع ويعد خياراً مثالياً للمسافرين لغرض الأعمال والأسرة والأزواج الباحثين عن الراحة.