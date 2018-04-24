70% الإشغال في فنادق الشارقة 2017

كشفت هيئة الإنماء التجاري والسياحي في الشارقة عن نتائج وإحصائيات أداء المنشآت الفندقية 2017 على هامش مشاركتها في «سوق السفر»، حيث سجلت فنادق الشارقة نسبة إشغال وصلت إلى 70 %.

وقال خالد جاسم المدفع، رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة: «تأتي النتائج الإيجابية لتثبت التزامنا الكامل بترجمة التوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في جعل الإمارة الوجهة العائلية المثلى، وتجسيد رؤية الشارقة السياحية 2021 والهادفة إلى زيادة عدد الزوار ليفوق 10 ملايين زائر بحلول 2021. واستطاعت الهيئة في 2017 تحقيق إنجازات ونجاحات كبيرة، انعكست بشكل إيجابي على نمو القطاع السياحي في الشارقة.

وبالتالي تعزيز مكانة الإمارة السياحية محلياً وإقليمياً وعالمياً». وأضاف: «تشكل هذه النتائج محطة حافلة بالإنجازات تضع الشارقة في مصاف المدن السياحية الأكثر ابتكاراً وتنافسية في العالم. وتكمن أهمية الإنجازات المتلاحقة في أنها دليل على قدرات الإمارة التنافسية وإمكاناتها العالية في استقطاب السياح من أرجاء العالم ليحظوا بتجربة استثنائية».

كما أظهرت الإحصائيات ارتفاعاً كبيراً في عدد النزلاء في الشارقة خلال 2017 ليصل إلى أكثر من 1.7 مليون زائر توزعوا على 102 منشأة فندقية، من ضمنها 56 فندقاً و46 شقة فندقية، توفر مجتمعة حوالي 10,000 غرفة، في حين وصل إجمالي عائدات الليالي الفندقية إلى 694 مليون درهم لتسجل ارتفاعاً ملحوظاً مقارنة مع 668 مليون درهم في 2016، ومثلت الفنادق حوالي 75% من إجمالي تلك الإيرادات.

وأظهرت الإحصائيات ارتفاعاً في نسبة السياح الروس والذين وصل عددهم إلى ما يقارب 270,000 سائح، خاصة بعد إعفائهم من تأشيرة الدخول المسبقة.