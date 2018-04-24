«قمة برج خليفة» تطلق نسخة محسّنة من تجربة الواقع الافتراضي

تعاونت «قمة البرج، برج خليفة»، الوجهة الترفيهية الرائدة من «إعمار العقارية»، مع HTC Vive الرائدة في عالم التكنولوجيا لاستعراض النسخة الجديدة المحسّنة من تجربة الواقع الافتراضي «مهمة 828» خلال «سوق السفر».

وتحاكي تجربة الواقع الافتراضي «مهمة 828» تجربة المرور بكافة الطوابق الـ160 المأهولة بالسكان، وصولاً إلى ساريته وأعلى نقطة فيه، ومن ثم القفز بالمظلة إلى «نافورة دبي». وتم إعداد تجربة المحاكاة هذه بدقة فائقة لتحبس أنفاس الزوار على مدى أربع دقائق وتغمرهم بإحساس حقيقي وكأنهم يهبطون من قمة البرج.

وتم تحسين تجربة «مهمة 828» باستخدام نظام HTC Vive Pro، مع تقنية التجاوب باللمس بالتردد المنخفض والتي تصدر اهتزازات وحركات متوافقة مع محتوى بيئة الواقع الافتراضي.