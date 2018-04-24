«إمباور» تضيف «سيتي لاند مول» إلى قائمة مشاريعها

وقعت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، اتفاقية مع سيتي لاند للتطوير العقاري، وهي الذراع الاستثماري لمجموعة «سيتي لاند» لتزويد مشروع «سيتي لاند مول» الكائن في القرية العالمية، بخدمات تبريد المناطق بطاقة إنتاجية تبلغ 14 ألف طن تبريد، وتعكس الاتفاقية الإقبال الإيجابي ضمن قطاع العقارات على الاستثمار في الاستدامة البيئية، والذي يعد عاملاً رئيسياً في تعزيز مسيرة نمو الشركة ويؤكد أهمية اعتماد أنظمة تبريد المناطق التي توفر فوائد اقتصادية هائلة.

ولامست استثمارات «إمباور» في المشروع 150 مليون درهم، حيث سيتم تزويد المشروع بخدمات تبريد المناطق ابتداءً من أغسطس 2018. وقع الاتفاقية الشيخ ذياب بن طحنون آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مجموعة سيتي لاند، وأحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لـ«إمباور».

وقال الشيخ ذياب بن طحنون: «اتفاقية تزويد مشروع سيتي لاند مول بأنظمة تبريد المناطق سيكون لها مردود اقتصادي وبيئي، وذلك باعتبار المركز أول وجهة تسوق مستوحاة من الطبيعة في العالم، فإن التصميم الفريد والمواصفات الفريدة من نوعها للمركز ستضمن الاستدامة البيئية ووجهة سياحية جاذبة للسياح والمقيمين».

وقال أحمد بن شعفار: «نحن نفخر بأن نكون الخيار الأول باستمرار للمطورين العقاريين الرواد في دبي، حيث يعكس ذلك ثقة المعنيين والمتعاملين على حد سواء في خدماتنا الموثوقة واستراتيجية الاستثمار الأمثل لدينا، والتي تضع المستهلك في قمة الأولويات. ويسعدنا اختيارنا لتزويد «سيتي لاند مول» بأنظمة خدمات تبريد المناطق الصديقة للبيئة».