طيران الإمارات تفوز بلقب "أفضل ناقلة جوية في العالم"

نالت طيران الإمارات أربعة ألقاب الليلة الماضية ضمن جوائز "بيزنس ترافلر الشرق الأوسط 2018 " أبزرها "أفضل ناقلة جوية في العالم" بالإضافة إلى "أفضل درجة رجال أعمال" و"أفضل صالة درجة أولى في الشرق الأوسط" و"أفضل أطقم خدمات جوية" .

ويؤكد نيل الناقلة جائزة "أفضل ناقلة جوية في العالم" للعام الخامس على التوالي التزامها بتلبية توقعات العملاء وتجاوزها في الأجواء وعلى الأرض.

وتحتفي الجوائز برواد صناعة السفر والضيافة في المنطقة بحضور حشد من المسؤولين والعاملين في صناعة السفر.

وقال تيري أنتينوري النائب التنفيذي لرئيس طيران الإمارات الرئيس التنفيذي للدائرة التجارية إن تقدير العملاء لما نقدمه لهم من تجارب سفر مميزة والتزامنا بتقديم خدمات راقية والاستمرار في تطوير المنتجات التي بات يعرفها المسافرون ويستمتعون بها يؤكد حصولنا على تقدير بيزنس ترافلر الشرق الأوسط .

وأعرب أنتينوري عن شكره للموظفين الذين يعملون بجهد لتقديم أفضل تجربة للعملاء ..مشيرا الى ان نيل جائزة أفضل ناقلة جوية في العالم للعام الخامس على التوالي هو مبعث فخر ..وقال اننا نعي أهمية المحافظة على هذا اللقب لذلك سنواصل الابتكار للبقاء في الطليعة وضمان تقديم تجربة متكاملة للعملاء طوال الوقت".

وكانت طيران الإمارات كشفت النقاب خلال العام الماضي عن سلسلة من التحسينات الكبرى على منتجاتها وخدماتها وأطلقت مؤخرا أجنحة درجة أولى جديدة مغلقة بالكامل ترتقي بمعايير صناعة الطيران استوحى تصميمها من سيارات مرسيدس- بنز وجهزت بأبواب تمتد من الأرض حتى السقف وتتميز الأجنحة بلمسات تصميم أنيقة ومترفة ومقاعد من الجلد ولوحات تحكم ذات تقنية متقدمة وإضاءة ذكية.

واستثمرت طيران الإمارات أكثر من 150 مليون دولار "505 ملايين درهم" لتحديث طائراتها العشر من طراز بوينج 777-200LR ، وباتت مقاعد درجة رجال الأعمال أوسع وتتحول إلى سرير مستو تماماً للنوم وتوفر خيارات إضاءة متعددة وثلاجة شخصية.

وتقدم الناقلة لجميع المسافرين على متن الطائرة أشهى الوجبات المحلية كما يوفر نظامها للترفيه الجوي الحائز جوائز عالمية نحو 3500 قناة مرئية ومسموعة بما في ذلك 700 فيلم عالمي.

ويتميز الصالون الجوي بحلته الجديدة على طائرة A380 بمساحة فسيحة ولمسات تقنية حديثة ومتطورة ويحتوي على مناطق جلوس استوحي تصميمها من مقصورات اليخوت الخاصة.

وتستوعب صالات طيران الإمارات السبع الخاصة بركاب الدرجة الأولى في الكونكورسات A وB وC في مطار دبي الدولي حوالي 2500 مسافر.

وأنجزت الناقلة مؤخرا عمليات تجديد شاملة لصالات الكونكورس B بتكلفة 11 مليون دولار موفرة لركاب درجة رجال الأعمال وأعضاء الفئتين البلاتينية والذهبية في "سكاي واردز طيران الإمارات" أعلى معايير الراحة قبل سفرهم كما واصلت طيران الإمارات خلال عام 2017 توسيع شبكة صالاتها التي وصل عددها اليوم إلى 41 صالة خاصة في جميع أنحاء العالم.

ويضم فريق طيران الإمارات للخدمات الجوية ما يزيد على 23 ألف مضيفة ومضيف من أكثر من 135 جنسية يتحدثون أكثر من 60 لغة ، جرى تدريبهم لتقديم أفضل الخدمات خلال السفر وتوفير تجربة طيران الإمارات المتميزة على متن الطائرة.

ونالت طيران الإمارات في وقت سابق من هذا الشهر لقب "أفضل ناقلة في الشرق الأوسط" ضمن جوائز "تريب أدفايزر- اختيار المسافرين" للناقلات الجوية العالمية وبالإضافة إلى نيلها الجائزة الرئيسة في المنطقة كانت طيران الإمارات الفائز الأكبر حيث حصدت أربع جوائز أخرى هي أفضل درجة سياحية في الشرق الأوسط أفضل درجة أولى في الشرق الأوسط وأفضل درجة رجال الأعمال في الشرق الأوسط حسب اختيار المسافرين وصنفت ضمن قائمة أفضل 10 ناقلات عالمية وتمنح الجوائز بناء على المسافرين خلال 12 شهرا.

وتعد طيران الإمارات أكبر ناقلة دولية في العالم وتحقق التواصل بين الناس عبر شبكة خطوطها الواسعة التي تغطي اليوم 159 وجهة في 85 دولة ضمن قارات العالم الست .. وتشغل الناقلة أسطولاً يعتبر واحداً من بين الأحدث على صعيد العالم وهي الناقلة الأولى والوحيدة في العالم التي تشغل أسطولاً مكوناً بالكامل من طائرات الإيرباص A380 والبوينج 777.