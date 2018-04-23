6 شركات إماراتية ضمن أفضل 10 علامات تجارية إقليمية

استأثرت دولة الإمارات بستة مراكز ضمن المراكز العشرة الأولى على تصنيف «براند فاينينس» لأفضل 50 علامة تجارية في منطقة الشرق الأوسط لعام 2018، الذي صدر أمس.

ومن هذه الشركات «اتصالات» التي احتلت المركز الأول، «طيران الإمارات» (الثاني)، بنك الإمارات دبي الوطني (الخامس)، بنك أبوظبي الأول (الثامن)، شركة «إعمار العقارية» (التاسع).

كما استأثرت الإمارات بنسبة 43% من القيمة الإجمالية للعلامات التجارية للشركات الخمسين المدرجة على التصنيف لهذا العام.

وعلق «أندرو كامبل»، المدير الإداري لشركة «براند فاينينس» في منطقة الشرق الأوسط، قائلاً: «تعد هذه الأرقام شهادة دامغة على النمو الاقتصادي الذي حققته دولة الإمارات؛ كوننا نرى المزيد من العلامات التجارية ذات الفئة العالمية تنشأ منها».

وتصدرت شركة «اتصالات» التصنيف، لتقفز من المركز الثالث الذي احتلته في تصنيف العام الماضي، محققة ارتفاعاً بنسبة 40% في قيمة علامتها التجارية، بالمقارنة مع العام الماضي، لتبلغ قيمة علامتها التجارية هذا العام 7.7 مليارات دولار.

ووفقاً للتقرير المرفق بالتصنيف، فثمة محركات نمو رئيسية يعزى إليها هذا التقدم اللافت الذي حققته «اتصالات» في قيمة علامتها التجارية هذا العام، ومن أهمها انتهاجها لاستراتيجية إبداعية تتمحور بالأساس حول خدمة العملاء، المكانة الريادية التي تبوأتها «اتصالات» في ثورة الجيل الخامس للهاتف المتحرك، فضلاً عن إطلاق عدد من المبادرات الشاملة بهدف تعزيز قيمة العلامة التجارية للشركة.

وتراجعت شركة الاتصالات السعودية «إس تي إس» إلى المركز الثاني على التصنيف هذا العام، بعد أن احتلت المركز الأول العام الماضي. إلا أنها قد سجلت على الرغم من ذلك ارتفاعاً في قيمة علامتها التجارية بنسبة 7%، بالمقارنة مع العام الماضي، حيث بلغت هذا العام 6.7 مليارات دولار.

وحلّت «طيران الإمارات» في المركز الثالث، وبلغت قيمة علامتها التجارية هذا العام 5.3 مليارات دولار.

وكان المركز الرابع من نصيب الشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك»، وبلغت قيمة علامتها التجارية هذا العام 3.7 مليار دولار، بارتفاع هائل نسبته 78%، بالمقارنة مع قيمة علامتها التجارية في العام الماضي، لتكون بذلك أسرع العلامات التجارية السعودية نمواً.

وتشبث بنك الإمارات دبي الوطني بقوة بمكانته كأفضل علامة تجارية بنكية في دولة الإمارات، وأيضاً بمركزه الخامس الذي احتله على تصنيف «براند فاينينس» للعام الماضي، مسجلاً ارتفاعاً بقيمة 4% في قيمة علامته التجارية بالمقارنة مع العام الماضي، لتبلغ 3.5 مليارات دولار.

ودخل بنك أبوظبي الأول قائمة العشر الأوائل على التصنيف بقوة، محتلاً المركز الثامن، وبلغت قيمة علامته التجارية 3.1 مليارات دولار.

ومن المعروف أن بنك أبوظبي الأول قد نشأ عن اندماج بنك أبوظبي الوطني وبنك الخليج الأول، وقد أتم عامه الأول من العمليات التجارية بعد أن أخطر كافة عملائه باسم علامته التجارية الجديدة. وبالتالي، فإن هذه المكانة المقدمة التي حققها البنك على تصنيف «براند فاينينس» تعكس نجاحاً حقيقياً.

وصعدت شركة «إعمار العقارية» هذا العام إلى قائمة العشرة الأوائل على تصنيف «براند فاينينس» للمرة الأولى، حيث ارتفعت قيمة علامتها التجارية بنسبة 39% بالمقارنة مع العام الماضي، لتصل إلى 2.7 مليار دولار.

وعلق التقرير على ذلك قائلاً: «تحقق النجاح بعد إعلان إعمار مؤخراً إبرامها شراكة مع شركة الدار العقارية لإطلاق مشروعات محلية ودولية مشتركة بقيمة 8.3 مليارات دولار».

وأضاف تقرير «براند فاينينس» موضحاً: «لقد عززت الشراكة الاستراتيجية بين «الدار» و«إعمار» آفاق القطاع العقاري في دولة الإمارات، بالإضافة إلى منح دفعة حقيقية للمجتمع الاستثماري في الدولة، خاصة مع اقتراب معرض إكسبو دبي 2020».