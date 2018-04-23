«نيكي بيتش» تعتزم افتتاح 20 منتجعاً خلال 5 سنوات

كشفت مجموعة منتجعات وسبا دبي، إحدى أحدث الوجهات من نوعها في منطقة الخليج العربي، الستار عن خططها الجديدة للانتشار والتوسع على المستويين الإقليمي والعالمي، من خلال سوق السفر العربي لهذا العام.

وقال أليكساندر شنايدر، نائب رئيس مجموعة فنادق ومنتجعات نيكي بيتش «إن توسع ونمو المجموعة في المنطقة والشرق الأوسط انطلاقاً من دبي يعكس استمرار هذه العلامة التجارية المرموقة في سعيها الحثيث نحو التقدم والازدهار، الذي ساهم في جعلها واحدة من أهم الشركات في مجال الضيافة في منطقة الخليج العربي.

وأوضح أنه استجابة للطلب المتنامي في هذا المجال حول العالم وفي منطقة الخليج العربي، وضعت مجموعة نيكي بيتش الفاخرة خططاً لافتتاح 20 منتجعاً حول العالم في السنوات الخمس القادمة.

وأضاف شنايدر: خلال سوق السفر العربي سيأخذ الزوار لمحة عن منشآت نيكي بيتش المتميزة حول العالم، وسيتم التواصل مع الفئات المستهدفة في منطقة الخليج العربي، لتوفير المزيد من الفرص اللازمة للتطور الهائل الذي تسعى إليه المجموعة.

وذكر أن نيكي بيتش تعمل على تعميق جذورها كواحدة من أهم الشركات المنافسة في سوق العمل. إذ يعكس هذا التقدم الديناميكي الطلب المتزايد على هذه العلامة التجارية المتميزة من ناحية، وما تقدمه من خدمات متنوعة عالية الجودة من ناحية أخرى.

وأضاف شنايدر: «نشارك في سوق السفر العربي منذ أكثر من 3 أعوام، وقد شهدنا مدى أهميته بالنسبة إلينا في سوق العمل المحلي والخليجي. ليس بالنسبة لفروعنا في دبي فحسب، بل بالنسبة لمجموعتنا بأكملها».