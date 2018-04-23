فندق قصر الإمارات يبحث مع الشركاء زيادة أعداد الزائرين في الصيف

قال مارتن كرامر، المدير العام لفندق قصر الإمارات: «إن سوق السفر العربي يُشكّل أبرز حدث رئيسي في صناعة الضيافة، ونحن متحمسون جداً لمشاركتنا في المعرض».

وأضاف: «إننا نتطلع إلى تعزيز علاقاتنا الحالية والتعرّف إلى اللاعبين الجدد والتباحث مع شركائنا خلال سوق السفر العربي حول العروض والمنتجات التي يمكن أن تساعد على زيادة أعداد الزائرين خلال أشهر الصيف». وأشار إلى انطلاقة قوية لقصر الإمارات في الربع الأول من عام 2018، الأمر الذي ساهم في ارتقاء الفندق إلى مستوى رفيع في قطاع الضيافة كواحد من أفضل اللاعبين في السوق.

وقال إنه مع تطور الاتجاهات وصناعة السياحة الفاخرة، لابد من التركيز على الأصالة والترابط كبديل عن التجارب الراهنة لمواكبة التحوّلات التي تشهدها سوق الضيافة في دولة الإمارات.

ومن خلال إدراكه العميق لكافة التغييرات الطارئة على السوق، يسعى «قصر الإمارات» إلى تجسيد الأصالة المتميّزة، من خلال توفير المزيد من العروض الجاذبة للضيوف، بما في ذلك مفاهيم مُبتكرة لتناول الطعام، عرض الأحداث الرياضية ذات المستوى العالمي، جنباً إلى جنب مع إبراز المعالم الإماراتية الثقافية الأصيلة والتي تتكامل مع اللمسة الفاخرة لمجموعة كيمبينسكي.