اتفاقية لترويج «دبي باركس» في مطار دبي

كشف محمد الملا، الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لشركة "دي إكس بي إنترتينمنتس"، الشركة المالكة للوجهة الترفيهية "دبي باركس آند ريزورتس"، عن قرب إنجاز الأعمال الإنشائية في البنية التحتية لمجمع "سيكس فلاجز دبي"، على أن يتم الافتتاح بنهاية 2019، وذلك ضمن المرحلة الثانية للوجهة التي تضم أيضاً فندق ليغولاند وهو في مرحلة التصميم النهائية حالياً.

مشروعات مكملة

وتوقع الملا في تصريحات على هامش توقيع اتفاقية شراكة حصرية مع مؤسسة مطارات دبي خلال المعرض، أن تشهد المنطقة المحيطة بـ"دبي باركس آند ريزورتس" العديد من المشروعات المكملة ما يساهم في تعزيز حركة الزوار في المنطقة بأكملها، ومن ضمنها فندق "روف" الجديد.

وأوضح أن الفترة الماضية لم تعكس الأداء الحقيقي نظراً لعدم اكتمال جميع المرافق باعتبار المشروع ما زال جديداً نسبياً، إضافة إلى حداثة مفهوم الحدائق والوجهات الترفيهية بشكل عام في المنطقة، مؤكداً أن التركيز خلال الفترة المقبلة سينصب على مواصلة تقليص الخسائر التشغيلية والإدارية والعمل على زيادة عدد الزوار بفضل اكتمال مختلف المرافق والمجمعات، وذلك بالتزامن مع تكثيف الحملات الترويجية وخاصة عبر الوسائط الرقمية العالمية التي يستخدمها السياح لتخطيط رحلاتهم السياحية وإجازاتهم، لافتاً إلى أن ذلك سيتم بالشراكة مع بعض المنصات السياحية الشهيرة عالمياً.

وأشار من جانب آخر إلى أن البرنامج الصيفي سيتم إطلاقه قريباً ويتضمن حزمة من العروض والخدمات ومن ضمنها خدمات النقل الداخلي بأسعار زهيدة وطرح تجارب فريدة ومتكاملة للزوار.

تأشيرات الترانزيت

ولفت الملا إلى أن "دبي باركس آند ريزورتس" ستشارك في برنامج تأشيرات الترانزيت الذي يتم العمل على تطويره حالياً في دبي لتعزيز مكانة دبي كوجهة سياحية مرموقة وجذابة لمسافري الترانزيت.

وبموجب اتفاقية الشراكة مع مؤسسة مطارات دبي، سيتم الترويج لوجهة "دبي باركس آند ريزورتس" الترفيهية في كافة مناطق تجمع المسافرين ضمن مطار دبي الدولي، ما سيتيح الوصول إلى أكثر من 65 شركة طيران تسير رحلات جوية عبر مطار دبي إلى أكثر من 240 وجهة في 170 دولة حول العالم.

وسوف تتفاعل "دبي باركس آند ريزورتس" مع مسافري المطار وتبهجهم من خلال توفير مناطق عائلية مخصصة بطابع الوجهة الترفيهية، وعدد من محال التجزئة الخاصة لبيع منتجات "دبي باركس آند ريزورتس"، إضافة إلى تعريفهم بما تقدمه الوجهة وتشجيعهم على زيارتها من خلال التسويق المباشر والترويج التفاعلي.

ويعد مطار دبي الدولي أكثر المطارات إشغالاً على مستوى العالم، حيث سجل نمواً نسبته 10٪ خلال السنوات العشر الماضية مستقبلاً 88.2 مليون مسافر خلال 2017، ومن المتوقع لهذا العدد أن يصل إلى 90 مليون مسافر في 2018.

تحقيق النمو

ويعد 2018 العام التشغيلي الأول لوجهة "دبي باركس آند ريزورتس"، وتهدف الشركة إلى مواصلة تحقيق النمو في أعداد السياح الدوليين إلى الوجهة الترفيهية. وحقق الربع الأول 2018 رقماً قياسياً جديداً مع أكثر من 850 ألف زيارة إلى الوجهة، بزيادة نسبتها 45% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وسوف تتيح الاتفاقية لـ"دبي باركس آند ريزورتس" إمكان الوصول إلى المسافرين القادمين والعابرين من دبي والتعريف بمجموعة العروض الترفيهية ضمن وجهتها.

خيارات

قال يوجين باري، النائب الأول للرئيس التنفيذي للشؤون التجارية والاتصال في مطارات دبي: تؤكد هذه الشراكة التزام مطارات دبي عرض خيارات الضيافة والترفيه عالمية المستوى المتاحة لزوار هذه المدينة النابضة بالحياة، إضافة إلى خلق تجارب فريدة من نوعها للمسافرين عبر المطار. وأضاف: تعد دبي باركس آند ريزورتس الشريك المثالي لتنظيم فعاليات ترويجية متميزة والتفاعل مع جمهور عالمي، بهدف إلهام وتشجيع المسافرين العابرين على زيارة دبي.