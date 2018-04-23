«سنترال» تفتتح فندقين جديدين في دبي الشهر المقبل

أعلنت فنادق سنترال أن الاستعدادت جارية لتعزيز محفظة أعمالها ومضاعفة مخزونها من الغرف الفندقية في دبي الشهر المقبل بافتتاح فندقين استثنائيين، هما فندق رويال سنترال النخلة (والذي يضم 207 غرف فندقية) وفندق كانال سنترال في الخليج التجاري (280 غرفة فندقية).

ويهيمن على تصميم كلا الفندقين الطابع العصري لتلبية احتياجات المسافرين من رجال الأعمال والسياح، كما أن كلاً منهما يقدم ميزات متعددة، إذ إنهما يضمان مرافق عالمية المستوى ومساحات رائعة الأجواء بالإضافة إلى خدمات شخصية مميزة.

وساعد على تحقيق فنادق سنترال لهذا النمو الهائل في دبي عمليات التوسع والتطور التي شملت البنى التحتية للسياحة استعداداً لاستضافة معرض إكسبو 2020.

وجهة عالمية

وقال أحمد العبد الله، رئيس مجلس إدارة فنادق سنترال: «تعكس استراتيجيتنا الخاصة بالتوسع التزامنا بدعم نمو إمارة دبي كوجهة سياحية عالمية مفضلة بفضل قدراتها وامكانياتها اللامحدودة. ونحن نتطلع إلى أن نكون جزءاً من هذا النجاح العظيم من خلال المساهمة بشكل إيجابي في قطاع الضيافة في الإمارات».

وقال عبد الله العبد الله، نائب رئيس فنادق سنترال: «لا شك في أن الإمارات سوف تستمر في استقطاب السياح من أنحاء العالم بفضل عروضها السياحية الجذابة والمتنوعة. وتحظى علامتنا التجارية بمكانة مثلى يمكّنها من تلبية احتياجات المسافرين المحليين والدوليين الذين ينشدون خدمات ومرافق ذات معايير عالمية».

أجواء عائلية

وقال عمار كنعان، مدير عام «فنادق سنترال»: نحن سعداء للغاية بإطلاق هذين الفندقين الجديدين اللذين يتسمان بنمط وشخصية مميزة تعكس الحيوية والطاقة التي تنبض بها الأحياء المجاورة. فبينما يقدم فندق «رويال سنترال النخلة» الرفاهية والاسترخاء والأجواء العائلية للمسافرين، يقدم فندق «كانال سنترال» في الخليج التجاري المناخ المثالي للضيوف من رجال الأعمال والمسافرين بغرض العمل وذلك بفضل إطلالاته الخلابة على قناة دبي المائية وبرج خليفة. إضافة لذلك، حرصنا على أن يكون لكلا الفندقين تصميم ذكي بجعلهما ملائمين للبيئة من خلال اتباع نهج يعتمد على الابتعاد عن استخدام الورق.

ويتمتع «كانال سنترال» بموقع استراتيجي في الخليج التجاري على شارع الشيخ زايد، فهو على بعد دقائق قليلة من مركز دبي المالي العالمي، حي دبي للتصميم، مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض، مول دبي، برج خليفة. وتقدم كل غرفة من غرف الفندق الفسيحة البالغ عددها 280 إطلالات ساحرة على قناة دبي المائية وبرج خليفة.