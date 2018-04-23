«ميرال» تعرض مشاريعها في جزيرة ياس

تستعرض شركة «ميرال» جميع مشاريعها الحالية والمستقبلية على جزيرة ياس، وذلك خلال مشاركتها في معرض «سوق السفر العربي 2018». وينطوي 2018 على أهمية كبيرة بالنسبة للشركة، حيث يتزامن مع احتفال جزيرة ياس بمرور 10 سنوات على إنشائها؛ وافتتاح المدينة الترفيهية التي طال انتظارها عالم وارنر براذرز أبوظبي في 25 يوليو 2018، وهي أول مدينة ترفيهية مغلقة في العالم تحمل اسم العلامة، بقيمة مليار دولار.

وقال محمد عبدالله الزعابي، الرئيس التنفيذي للشركة: «تندرج هذه الاستثمارات في جزيرة ياس في إطار مساعي ميرال وخططها طويلة الأمد لقيادة النمو المستدام في القطاع السياحي، وذلك انسجاماً مع رؤية أبوظبي. وباعتبارها واحدة من الشركات الرائدة التي تقود مسيرة التنويع الاقتصادي في الإمارة، وتسعى ميرال لتحقيق رؤية جزيرة ياس الرامية لتعزيز مكانتها عالمياً وجعلها الوجهة السياحية المستقبلية الأشهر».

وفيما توفر «ميرال» المزيد من المرافق الترفيهية في جزيرة ياس، تواصل الاستثمار في أصولها الحالية. وتحتضن الجزيرة حالياً متنزهين ترفيهيين عالميي المستوى هما ياس ووتروورلد وعالم فيراري أبوظبي.

وستوفر الشركة هذا العام مرفقاً جديداً وهو سينما 5D CineSplash.