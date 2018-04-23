تعاون بين سياحة أبوظبي ومصنع الدانة للصناعات الجلدية

وقعت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، أمس، اتفاقية تعاون مع مصنع الدانة للصناعات الجلدية (المندوس) المتخصص في الحرف اليدوية والمصنوعات الجلدية، ضمن مشاركتها في معرض السفر العربي 2018. وقع الاتفاقية سلطان المطوع الظاهري، المدير التنفيذي لقطاع السياحة في دائرة الثقافة والسياحة –أبوظبي، وخلف محمد راشد العتيبة، مدير عام مصنع الدانة للصناعات الجلدية.

وتقدم الشراكة لزوار أبوظبي فرصة التعرف إلى تجربة عملية جديدة لاستكشاف مراحل الإنتاج التي تمر بها الحرف اليدوية والجلدية، مع تسليط الضوء على واحد من أبرز عناصر التراث الثقافي الذي تتمتع به الإمارات.

وقال سلطان المطوع الظاهري: «على مدى السنوات السابقة، شهدنا ازدياداً كبيراً في الحاجة إلى وجود تجارب أصيلة بمكونات إماراتية خالصة تعكس ثراء ثقافتنا وعمقها التاريخي، وتضاف هذه الاتفاقية إلى اتفاقيات أخرى موقعة مع مصنع الفوعة للتمور، ومصنع الخزنة للجلود، والتي منحت برنامج (التجارب الإماراتية) بعداً آخر لزيارة أبوظبي، حيث قدمت للزوار المزيد من الخيارات والمواقع التي يتوجب زيارتها للتعرف إلى ثقافتنا ومجتمعنا. وسنستمر في إضافة المزيد من الوجهات الإماراتية إلى البرنامج مع التركيز على الحرف والصناعات اليدوية الإماراتية التي نتميز بها لتسليط الضوء عليها، مع الإضاءة على تقاليد الضيافة والثقافة الإماراتية».

من جهته، قال خلف محمد راشد العتيبة: «نفخر بتوقيع هذه الاتفاقية مع دائرة الثقافة والسياحة –أبوظبي التي تهدف إلى إدراج مصنع الدانة للصناعات الجلدية التابع لشركة (المندوس) كجزء من جولات (التجارب الإماراتية)، والتي ستساعدنا على اجتذاب المزيد من الزوار إلى مصانعنا للتعرف إلى هذه الحرفة التقليدية التي توارثتها الأجيال المتعاقبة، وتثقيفهم حول فن حرفة صناعة الجلود يدوياً، ولماذا نعتبرها جزءاً لا يتجزأ من الثقافة الإماراتية».