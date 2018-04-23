2.8 مليون مسافر عبر مطار الشارقة في 3 أشهر

نجح مطار الشارقة الدولي في تحقيق معدلات نمو إيجابية بأعداد المسافرين خلال الربع الأول 2018 حيث ارتفع عدد مستخدمي المطار 5.11% إلى 2.88 مليون مسافر مقابل 2.74 مليون مسافر في الفترة ذاتها من 2017 فيما زاد المعدل الوسطي الشهري لأعداد المسافرين عبر المطار منذ مطلع العام الحالي على 960 ألف مسافر مقارنة مع 913 ألف مسافر خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2017.

وسجلت حركة الطائرات خلال الفترة من مطلع يناير إلى نهاية مارس 2018 زيادة في عدد الرحلات (المنتظمة وغير المنتظمة) 4.69% إلى 19.441 رحلة فيما سجل حجم مناولة الشحن خلال الفترة نفسها من العام الجاري 42987 طناً ومناولة الشحن البحري - الجوي حوالي 3136 طناً.

نمو

وقال علي سالم المدفع، رئيس هيئة مطار الشارقة: "يستمر عدد المسافرين وحركة الطيران عبر المطار بتحقيق نمو متواصل نتيجة الجهود التي بذلتها هيئة المطار خلال الشهور الماضية تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، والتي تهدف إلى مواكبة التطورات التي يشهدها قطاع الطيران في مختلف المجالات من خلال الارتقاء بالخدمات. وعلى الرغم من هذا النمو سنواصل التركيز على الارتقاء بنوعية الخدمات التي نوفرها لمسافرينا من أجل إسعادهم وتحقيق تطلعاتهم".

وأضاف إن النمو الذي حققه مطار الشارقة في حركة الطيران والمسافرين جاء بفضل مجموعة من العوامل منها نشاط حركة السفر خلال عطلة الشتاء وموسم الإجازات، بالإضافة إلى بدء العربية للطيران في تشغيل رحلة جديدة من الشارقة إلى أسمرة وقيام شركة شاهين للطيران في تشغيل رحلات جديدة من الشارقة إلى فيصل آباد وإسلام آباد ولاهور وقيام شركة "إنديغو" للطيران بتشغيل رحلات جديدة من الشارقة إلى حيدر آباد ولوكناو.

خدمات

وأكد الشيخ فيصل بن سعود القاسمي، مدير هيئة مطار الشارقة ، أن المطار سيستمر في تقديم أفضل الخدمات والتسهيلات والتي استطاع من خلالها استقطاب شركات طيران جديدة أسهمت في نمو أعداد المسافرين، والذين بات المطار الخيار الأول لهم على مستوى المنطقة للسفر من وإلى الإمارات.

وعلى صعيد حركة الشحن، قال إن هناك مجموعة من التحديات التي واجهتها حركة الشحن على الصعيدين الإقليمي والعالمي، الأمر الذي انعكس على حجم الشحن عبر مطار الشارقة.