روتانا تحصد 16 لقباً ضمن جوائز السفر العالمية 2018

أكدت روتانا مكانتها الرائدة في قطاع الضيافة، بعد أن حصدت 16 جائزة في حفل توزيع «جوائز السفر العالمية 2018» للشرق الأوسط، والذي أُقيم 19 أبريل في رأس الخيمة.

وتم تسليم الجوائز في الحفل السنوي الذي يعرف باسم «جوائز الأوسكار لقطاع السفر والسياحة» بحضور نخبة من قادة القطاع وكبار الشخصيات. وتُعَد «جوائز السفر العالمية»، وهي الآن في نسختها الـ 25، أبرز برامج الجوائز المرموقة في مجال السفر وتقدم تقديراً للتميز في الأداء في قطاعات السياحة والطيران والفنادق والضيافة.

وكانت روتانا قد فازت بلقب «العلامة الفندقية الرائدة في الشرق الأوسط» للعام الـ 12 على التوالي، وذلك إلى جانب إحراز عدد من الجوائز الإقليمية الكبرى، بما في ذلك «فندق المدينة الرائد في الشرق الأوسط» لفندق أمواج روتانا في دبي؛ و«المنتجع الرائد للشركات في الشرق الأوسط» لفندق الشاطئ روتانا أبوظبي و«الشقق الفندقية الفاخرة الرائدة في الشرق الأوسط» لأرجان من روتانا في دبي.

وتلقت الشركة 12 جائزة أخرى رفيعة المستوى في فئتي الدول والمدن، في حين توّج ناصر النويس رئيس مجلس إدارة مجموعة روتانا للفنادق بجائزة «الشخصية الفندقية الرائدة في الشرق الأوسط» تقديراً لإسهاماته الاستثنائية في قطاع الضيافة.

وقال غاي هاتشينسون، الرئيس التنفيذي للعمليات في روتانا: «نحن سعداء بتلقي هذه الجوائز المرموقة، والتي تُعَد خير برهان على الجهود الدؤوبة لأعضاء فريقنا المتفانين. إن مساهمة فريق روتانا تلعب دوراً محورياً في صياغة التجارب العالمية التي يتمتع بها ضيوفنا كل يوم، وقد شكلوا عاملاً رئيسياً في الارتقاء بعلامة روتانا إلى المكانة الرائدة التي تتمتع بها اليوم في القطاع».

وأضاف هاتشينسون: «كما نتقدم بالتهاني الحارة إلى ناصر النويس، رئيس مجلس الإدارة، لحصوله على جائزة ’الشخصية الفندقية الرائدة في الشرق الأوسط‘. الذي لطالما شكلت رؤيته الحكيمة مصدر إلهام لنا جميعاً، ونحن نسعى جاهدين للاستمرار في الوفاء بوعدنا ’معنا، للوقت معنى‘ لضيوفنا ومنسوبينا وشركائنا».