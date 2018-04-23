«الريس للسفريات» أفضل مركز للعطلات

فازت وكالات الريس للسفريات بجائزة «أفضل مركز للعطلات في الدولة» و«وكالة السفر الرائدة في دبي لعام 2018» من جوائز السفر العالمية التي تقام كل عام على هامش سوق السفر العربي «الملتقى» والتي أقيمت هذا العام بفندق والدورف استوريا برأس الخيمة الخميس الماضي، حيث يوافق هذا العام اليوبيل الفضي للجائزة.

وتسلم محمد جاسم الريس نائب الرئيس التنفيذي للشركة الجائزة من جراهام كوك رئيس مجموعة السفر الدولية.

وحصلت الشركة على الجائزة نظراً للخدمات المتميزة التي تقدمها لعملائها من المسافرين وتنوع المنتجات السياحية التي توفرها في أنحاء العالم ورضا العملاء عن الخدمات.

وأعرب محمد جاسم الريس عن سعادته بالفوز بهذه الجائزة، مشيراً إلى أن مثل هذه الجوائز تمثل مؤشرا هاما على مدى الخدمات التي نقدمها والإنجازات التي نحققها، كما أنها تعبر في نفس الوقت عن مدى رضا الشركاء والعملاء عن الشركة وما تقدمه من خدمات.

وأضاف الريس ان هذه الجائزة ستحمّلنا مسؤولية أكبر، حيث سيتوقع منا الشركاء والعملاء المزيد من الخدمات ذات النوعية والجودة العالمية. وأكد أن الشركة ستعمل قصارى جهدها لتكون عند حسن ظن الشركاء والعملاء.