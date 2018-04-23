«الاتحاد العقارية» تقر عدم إبراء ذمة عضوين.. وبن كلبان يلجأ إلى القضاء

أقرت الجمعية العمومية لشركة الاتحاد العقارية عدم إبراء ذمة خالد بن كلبان وعلي فردان كعضوين بمجلس الإدارة عن عام 2017. كما أقرت عزل كل من بن كلبان والفردان ومحمد سيف الكتبي من عضوية مجلس الإدارة. وأبدى بن كلبان، رئيس مجلس الإدارة السابق للشركة، في تصريحات لـ«البيان الاقتصادي»، تعجبه من قرار عزله واثنين من أعضاء مجلس الإدارة، مؤكداً أنه لا علاقة لهم بخسائر الشركة العام الماضي، وأن الإدارة الحالية هي المسؤولة عن إقرار البيانات المالية العام الماضي.

وسجلت الشركة خسائر 2.3 مليار درهم خلال 2017 مقارنة مع أرباح 211 مليون درهم في 2016. وأوضح أنه لم يتم دعوته أو أي عضو من المعزولين إلى أي اجتماعات خلال السنة الماضية، إلا اجتماعاً وحيداً للموافقة على الحسابات الختامية لعام 2016. وكشف عن أنه سيلجأ إلى اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة عبر التظلم للهيئة ورفع قضية أمام المحكمة، نافياً وجود أي تهم أو قضايا ضده في هذا الشأن.

وأظهرت البيانات الأولية غير المدققة للشركة خلال الربع الأول من 2018 تحقيق أرباح 180 مليون درهم، مقارنة بأرباح 42.5 مليون درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي.