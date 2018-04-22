عمومية إعمار توافق على توزيع مليار درهم أرباحاً نقدية

وافق الاجتماع السنوي الثاني والعشرون للجمعية العمومية لشركة "إعمار العقارية ش.م.ع" اليوم على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة مليار درهم (272.25 مليون دولار)، أي ما يمثل 14 بالمئة من رأس مال الشركة أو 14 فلساً للسهم.

وتشكل هذه الأرباح جزءاً من إعلان الشركة عن توزيع أرباح نقدية استثنائية بقيمة 4 مليار درهم (1.089 مليار دولار) من عائدات الاكتتاب الأولي العام لشركة "إعمار للتطوير". وتمت الموافقة على توزيع أرباح نقدية بقيمة 3 مليار درهم (816.8 مليون دولار) خلال الاجتماع السنوي الحادي والعشرين للجمعية العمومية الذي عقد في يناير من العام الحالي.

وتضمن الاجتماع أيضاً انتخاب مجلس إدارة "إعمار" الجديد الذي يضم تسعة أعضاء. ويضم المجلس الجديد كلاً من محمد العبار، و أحمد المطروشي، و أحمد جاوه، وجمال ماجد خلفان بن ثنيه وعارف سعيد الدحيل، وعبد الرحمن حارب، و عبدالله سعيد باليوحة، و جمال المري، و جاسم محمد العلي.

وقال محمد العبار: "مع مصادقة الجمعية العمومية على توزيع أرباح نقدية بقيمة 4 مليار دولار، فإننا نسلط الضوء على التزامنا بتحقيق قيمة كبيرة لجميع مساهمينا، الذين نود في هذه المناسبة أن نشكرهم على ثقتهم بنا، فهذه الثقة تشجعنا على المضي قدماً في تنفيذ خططنا التنموية الطموحة. ولا شك بأن النجاح الذي تحققه ’إعمار‘ هو انعكاس لبيئة الأعمال الإيجابية في دولة الإمارات العربية المتحدة، التي ترتكز على الرؤى الحكيمة والتوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والتي تركز على إطلاق الإمكانات الحقيقية لاقتصادنا".

وأضاف العبار: "يبقى تركيزنا موجهاً إلى تعزيز أدائنا في قطاعات التطوير العقاري وتجارة التجزئة والضيافة، بالإضافة إلى نشاطاتنا الدولية. ووفقاً للمؤشرات الحالية، يتوقع أن تحقق ’إعمار‘ نمواً يزيد على الضعف خلال السنوات الخمس المقبلة. وللمحافظة على هذا الزخم، فإننا حريصون على استقطاب أفضل المواهب، وإعادة النظر بشكل دائم في أسلوب عملنا بما يواكب متطلبات الإقتصاد الرقمي، لنقدم لعملائنا خيارات تلبي احتياجاتهم، ولكي تواكب الوجهات التي نطورها الاحتياجات المستقبلية".

كما صادقت الجمعية العمومية على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي، وتقرير المدققين والميزانية العمومية عن السنة المالية 2017، إضافة إلى تعيين إرنست ويونج كمدققين ماليين لعام 2018.

وفي العام 2017، حققت "إعمار العقارية" أرباحاً تشغيلية صافية بقيمة 5.704 مليار درهم (1.553 مليار دولار)، بنمو نسبته 16% مقارنة بالأرباح التشغيلية الصافية المسجلة في السنة المالية 2016 والتي بلغت 4.917 مليار درهم (1.339 مليار دولار).

وحققت الإيرادات الإجمالية للسنة المالية 2017 نمواً بنسبة 21% لتصل إلى 18.812 مليار درهم (5.122 مليار دولار) مقارنة بإيرادات السنة المالية 2016 والتي بلغت 15.540 مليار درهم (4.231 مليار دولار).

وأطلقت "إعمار" العديد من الوجهات السكنية الجديدة ضمن "خور دبي"، و"إعمار بيتشفرونت"، و"دبي هيلز استيت"، و"إعمار الجنوب"، و"المرابع العربية 2"، و"وسط مدينة دبي"، وسط استجابة قوية من المستثمرين. وبالمجمل، أطلقت الشركة 21 وجهة سكنية جديدة تضم أكثر من 9500 وحدة خلال عام 2017.

كما أعلنت "إعمار" و"الدار" في وقت سابق من هذا العام عن مشروع مشترك لتطوير وجهات عالمية جديدة تُعزز المشهد العمراني في دولة الإمارات العربية المتحدة. وأطلقت "إعمار" أيضاً أولى الوحدات السكنية في جزيرة "إعمار بيتشفرونت" الخاصة والتي شهدت إقبالاً كبيراً تجسد في بيع كافة الوحدات المطروحة بعد فترة قصيرة من إطلاقها، حيث بلغت قيمة المبيعات مليار درهم إماراتي.

وبما يعكس نجاح استراتيجية "إعمار" القائمة على تنويع قطاعات الأعمال، ساهمت أعمال الشركة في قطاعات مراكز التسوق وتجارة التجزئة والضيافة والترفيه بأكثر من 47 بالمئة من إجمالي الأرباح الصافية للمجموعة و51 بالمئة من الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك في عام 2017. وافتتحت "إعمار" مؤخراً توسعة منطقة الأزياء "فاشن أفنيو" في "دبي مول"، وأعلنت عن "دبي هيلز مول" في "دبي هيلز استيت"، مما سيعزز أداء الشركة في قطاع مراكز التسوق. كما يجري العمل على تطوير وجهة تقدم مفهوماً جديداً في قطاع تجارة التجزئة ضمن "خور دبي".

وفي قطاع الضيافة، تتضمن محفظة "إعمار" حالياً أكثر من 50 فندقاً قيد التشغيل والتطوير تحت مظلة علاماتها التجارية الثلاث، وتعمل على توسعة نطاق أعمالها في الأسواق العالمية، بما فيها المملكة العربية السعودية، والبحرين، ومصر، وتركيا، والمالديف.