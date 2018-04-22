"أدنوك للتوزيع" تحصل على ترخيص لمزاولة الأعمال في السعودية

حصلت شركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع "أدنوك للتوزيع"؛ أكبر مشغل لمحطات الوقود ومتاجر التجزئة التابعة لها في دولة الإمارات، على ترخيص لمزاولة الأعمال في المملكة العربية السعودية تتمكن بموجبه من امتلاك وتشغيل وإدارة محطات وقود على أراضي المملكة.

ومنحت وزارة الشؤون البلدية والقروية السعودية؛ المسؤولة عن تنظيم قطاع محطات الوقود بالمملكة، الترخيص للشركة خلال مراسم توقيع رسمية جرت هذا الأسبوع في العاصمة الرياض.

وكانت " أدنوك للتوزيع " تعهّدت بافتتاح محطة خدمة تابعة لها في المملكة العربية السعودية خلال العام الجاري 2018، وذلك في إطار استراتيجيتها للنمو القائم على توسيع الخيارات التي تقدمها لعملائها في مجال التزود بالوقود والارتقاء أكثر بما تقدمه متاجر التسوق التابعة لها فضلاً عن تعزيز كفاءة نفقاتها.

حضر مراسم التوقيع في مدينة الرياض، الدكتور عبد القادر بن عثمان أمير، وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية للشؤون الفنية وعبدالله المنذري من " أدنوك للتوزيع".

وأعرب المهندس سعيد مبارك الراشدي، الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع "أدنوك للتوزيع"، عن شكره لوزارة الشؤون البلدية والقروية على منح الشركة رخصة مزاولة الأعمال في المملكة العربية السعودية، مضيفاً "سننطلق من تاريخنا الحافل بالنجاحات على مدى 45 عاماً في دولة الإمارات العربية المتحدة لنقدم لعملائنا في المملكة مزيداً من الخيارات والخدمات النوعية مع التزامنا الكامل بمعايير السلامة".

وتعد "أدنوك للتوزيع" موزع الوقود الريادي ومشغل متاجر التجزئة الأوسع انتشاراً على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة بفضل امتلاكها حوالي 67 في المائة من حجم السوق المحلي من حيث عدد محطات الوقود.

وكانت أدنوك للتوزيع أعلنت مؤخراً إبرام اتفاقية لافتتاح 10 متاجر تسوق تحمل علامة "جيان" العالمية ضمن محطات تابعة لها في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال العام 2018.

وبموجب الاتفاقية، التي تم إبرامها بعد مناقصة تنافسية، ستحمل 10 من متاجر التجزئة التابعة لأدنوك للتوزيع علامة "جيان" مع تصاميم وآليات عرض ومنتجات جديدة تغطي طيفاً واسعاً من الأطعمة الطازجة عالية الجودة والمنتجات الغذائية الجديدة ومنتجات البقالة والوجبات الخفيفة والحلويات، وتبقى المتاجر التي تشملها الاتفاقية مملوكة بالكامل لأدنوك للتوزيع وتحت إدارتها.