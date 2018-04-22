"نخيل" ترسي عقد بناء "ند الشبا مول" بـ 825 مليون درهم

أرست شركة نخيل للتطوير العقاري اليوم عقداً بقيمة 595 مليون درهم، وذلك لبناء "ند الشبا مول" وجهتها الجديدة للتسوّق وتناول الطعام والترفيه البالغة مساحته 1.4 مليون قدم مربعة وبقيمة إجمالية للمشروع تبلغ 825 مليون درهم.

وعينت "نخيل" شركة "ميتاك للمقاولات العامة" لتشييد المول المكون من 200 من المحلات التجارية والمطاعم والمتاجر الترفيهية على مساحة 500 ألف قدم مربعة من المساحات القابلة للتأجير والذي من المقرر الانتهاء منه العام 2021.

وسيضم "ند الشبا مول" سوبرماركت سبينس وتعاونية الاتحاد ومحلات متعددة الأقسام وسينما متعددة الشاشات وعيادة طبية ومركزاً للياقة البدنية ومجموعة من المطاعم والمقاهي.

يقع المول قبالة شارع الشيخ محمد بن زايد، وسيكون المركز النابض بالحياة لمنطقة ند الشبا بدبي؛ المجتمع المتنامي والذي يضم أكثر من 11 ألف فيلا فاخرة.

كما تشمل منطقة ند الشبا مشروعاً تابعاً لـ "نخيل" مكونا من ألف و72 فيلا منها 468 فيلا يتم تشييدها من قبل شركة "ميتاك"، وذلك بموجب عقد بقيمة 781 مليون درهم تم منحه في 2015.

ويضم المشروع مرافق مخصصة له تشمل كلوب هاوس وحوض سباحة وملاعب رياضية ومساراً لركوب الدراجات الهوائية حيث ستتوفر الفلل للإيجار من بداية عام 2019.

ويعتبر "ند الشبا مول" جزءاً من توسعات "نخيل مولز" البالغة قيمتها 22 مليار درهم، والتي ستصل بمساحات التجزئة الإجمالية إلى أكثر من 17 مليون قدم مربعة.. ويأتي الإعلان عن ذلك بعد شهرين من منح "نخيل" عقداً لتشييد "ديرة مول" بقيمة 4.2 مليار درهم والذي يعتبر أكبر مول في الشرق الأوسط من حيث المساحات القابلة للتأجير.

وتضم محفظة "نخيل مولز" 18 مشروعاً تشمل مولات تقام على نطاق واسع وأسواقا ومراكز تسوق مجتمعية تعرف باسم نخيل "بافيليون". كما تشمل محفظتها أكثر من 4.5 مليون قدم مربعة من مساحات التجزئة المشغلة من خلال "ابن بطوطة مول" و"سوق التنين" المشهورين عالمياً واللذين يستقطبان أكثر من 60 مليون زائر سنوياً.. كما لدى الشركة مجموعة متنوعة من المشاريع القادمة في دبي، والتي ستضيف 12.5 مليون قدم مربعة من خلال الآلاف من المحلات الجديدة والمطاعم ومناطق الجذب الفريدة.