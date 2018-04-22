انطلاق فعاليات الدورة الـ 25 من معرض سوق السفر العربي "الملتقى 2018"

انطلقت فعاليات الدورة الـ 25 من معرض سوق السفر العربي (الملتقى 2018) اليوم وتستمر حتى 25 أبريل الجاري في مركز دبي التجاري العالمي. وتشارك العديد من المؤسسات والجهات السياحية من داخل الدولة وخارجها في الفعاليات، حيث تستعرض آخر مشاريعها ومبادراتها لدعم القطاع السياحي بمشاركة أكثر من 2500 جهة عارضة من 150 دولة، بما في ذلك 65 جناحاً وطنياً، وأكثر من 100 عارض جديد.

وتشمل قائمة العارضين الجدد في دورة العام الجاري من «الملتقى 2018»: هيئة السياحة الفنلندية، مقاطعة قويتشو الصينية، وكالة السياحة الهنغارية، منظمة السياحية البولندية، دولة البوسنة والهرسك، إدارة المرافق الترفيهية في بلدية دبي، «تجارب ياس»، خطوط «إنديجو» الجوية، الهيئة العامة لسياحة كردستان العراق، مكتب طوكيو للزوار والمؤتمرات، مكتب السياحة والثقافة في مدينة جاكرتا، ومكتب إدارة السياحة في بلدية شانغهاي.

وأفادت دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي ، بأن عدد الغرف الفندقية في الإمارة سيصل خلال عام 2019 إلى نحو 132 ألف غرفة فندقية، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 11%، خلال الفترة بين عامي 2017 و2019، متوقعة أن يشهد عام 2018 دخول أكثر من 10 آلاف غرفة فندقية إلى السوق.