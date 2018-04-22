عبيد بن طوق: تعزيز مرونة الآليات الناظمة للأعمال

أكد عبيد خادم بن طوق المري، الرئيس التنفيذي لشركة «بن طوق» للنقليات، على أهمية تعزيز المرونة في الآليات الناظمة لعمل مختلف القطاعات، بما يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني، وتعزيز حركة المال والأعمال، منوهاً بضرورة الأخذ برأي المستثمرين والشركات المرتبطة بأي قطاع، قبل اتخاذ أي قرار أو إجراء من شأنه تغيير آليات العمل، أو فرض إجراءات جديدة من قبل الجهات الحكومية.

لافتاً إلى أن إحدى الجهات، أصدرت قراراً مفاجئاً مرتبطاً بأحد القطاعات الحيوية، ما أحدث بلبلبة لدى الشركات العاملة في القطاع، نتيجة عدم القدرة على تلبية متطلبات هذا القرار، وسرعان ما تم إلغاء القرار بعد عدة أشهر، وأشار إلى أن مثل هذه القرارات الفجائية، والتغيرات المستمرة التي قد لا تكون مدروسة بشكل واقعي، تؤدي إلى عدم قدرة رجال الأعمال على التخطيط، سواء على المدى القصير أو المتوسط.