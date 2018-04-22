اقتصاد دبي يواصل النمو و389 ملياراً ناتج 2017

واصل اقتصاد دبي نموه 2017، وبلغ الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي (بالأسعار الثابتة) للإمارة 389 مليار درهم مقابل 379 مليار عام 2016، حسبما أعلن مركز دبي للإحصاء، وجاء النمو مدفوعاً بأداء القطاعات الاستراتيجية التي أسهمت بمقدار 72.2% من إجمالي النمو المتحقق في 2017.

وبرز من بينها من حيث المساهمة في النمو نشاط النقل والتخزين الذي ساهم بنسبة 18.5% من إجمالي النمو الاقتصادي المتحقق، ليتفوق بمساهمته على النشاط الأكبر في اقتصاد الإمارة تجارة الجملة والتجزئة الذي أسهم في النمو الاقتصادي المتحقق بمقدار 8.3%.

وأوضح عارف المهيري، المدير التنفيذي لمركز دبي للإحصاء، أن تحقيق دبي لهذا النمو في ظل التحديات الاقتصادية العالمية يؤكد مرونة اقتصاد الإمارة المدعوم بسياسات وتشريعات متطورة، تمكن قطاع الأعمال من التعامل مع التحديات والمؤثرات الخارجية.

وأوضح أن نشاط تجارة الجملة والتجزئة كعادته تصدر المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمساهمة مقدارها 26.6% وبنمو 0.9%، محققاً قيمة مضافة بلغت 103.6 مليار درهم، مساهماً في مجمل النمو بمعدل 8.3%، لافتاً إلى أن النمو في نشاط تجارة الجملة والتجزئة جاء مصاحباً للنمو في التجارة الخارجية، حيث نما مجمل الواردات وإعادة التصدير 2.2% خلال 2017 مقارنة مع 2016.

وأشار المهيري إلى أن النمو في إجمالي الواردات والمعاد تصديره جاء نتيجة للنمو في سلع المدخلات الصناعية والسلع الرأسمالية، حيث ساهمتا في دفع النمو في التجارة الخارجية 1.8 و1.6 نقطة مئوية على التوالي، مما يؤكد الدور الحيوي لإمارة دبي في دعم التبادل التجاري بين المنطقة والعالم.

النقل والتخزين

وكشف عارف المهيري عن أن نشاط النقل والتخزين احتل المرتبة الأولى من حيث المساهمة في النمو المتحقق، حيث ساهم بـ18.5% بقيمة مضافة 46.1 مليار درهم مقابل 44.1 مليار 2016 وبنمو 4.5%، موضحاً أن نشاط النقل والتخزين يشمل جميع الأنشطة التي تعمل في النقل البري للأفراد والبضائع وأنشطة النقل عبر القطارات، إضافة إلى أنشطة النقل المائي والمناولة والتخزين والنقل الجوي للبضائع والأفراد.

ويعتبر النقل الجوي الأكثر مساهمة في النقل والتخزين، نظراً إلى حجم إنتاجه وتنوع خدماته وتعد البنية التحتية التي تدعم خدمات الطيران والنقل الجوي في دبي من الأفضل على مستوى العالم، ما أسهم بدوره في تعزيز نشاط السياحة في الإمارة بشكل خاص وفي الدولة بشكل عام، فيما تؤكد البيانات أن الناقلات الوطنية «طيران الإمارات» وطيران «فلاي دبي» تستحوذ على النصيب الأكبر من المسافرين عبر مطارات دبي.

تحسن الصناعـة

وأوضح المدير التنفيذي لمركز دبي للإحصاء أن نشاط الصناعة التحويلية حقق تحسناً حيث ساهم النشاط بنحو 9.4% من الناتج المحلي الإجمالي بقيمة مضافة 36.8 مليار درهم خلال 2017 مقابل 36.1 مليار 2016 بنمو 2% مساهماً بنحو 6.8% من النمو.

حيث يؤدي نشاط الصناعة التحويلية دوراً رئيساً في تحقيق النمو والاستدامة في اقتصاد الإمارة، حيث أولته الحكومة أهمية خاصة تمثلت بإطلاق استراتيجية دبي الصناعية 2030 لضمان تحقيق نمو مستدام في الإمارة يعزز الرفاه الاجتماعي، وتصنف بعض الصناعات في دبي ضمن الصناعات الرائدة والمنافسة عالمياً.

وأضاف أن نشاط العقارات يعتبر من الأنشطة الاقتصادية المحركة للاقتصاد بشكل عام، ويكتسب أهمية خاصة في اقتصاد دبي، نظراً إلى تعدد مناطق التملك الحر في الإمارة التي تشكل عاملاً جاذباً لتملك المستثمرين الأجانب في الإمارة، حيث تتمتع دبي ببنية تحتية وخدمات لوجستية متميزة، إضافة إلى منظومة تشريعية وإدارية تشجع على الاستثمار العقاري في دبي.

وكشف المهيري أن الأنشطة العقارية ساهمت بنحو 7.1% من الناتج الإجمالي، وبقيمة مضافة 27.6 مليار درهم، مقابل 25.7 مليار 2016 وبنمو 7.3% مساهمة بنحو 17.6% في مجمل النمو المتحقق.

وحقق نشاط التشييد تحسناً ملحوظاً 2017 وسجل نمواً 3.5% بقيمة مضافة 24.5 مليار درهم، مما كان له أثراً إيجابياً واضحاً على الاقتصاد، مساهماً بنسبة 6.3% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، وبمعدل 7.8% في مجمل النمو المتحقق، ومن الجدير بالذكر أن إنفاق الحكومة على مشاريع البنية التحتية في الإمارة التي نمت بنحو 27%، كان له الأثر الإيجابي على نشاط التشييد والبناء.

شهد نشاط خدمات الإقامة والطعام تطوراً ملحوظاً في أدائه، انعكس على أداء مختلف القطاعات الأخرى، فقد أسهم نشاط خدمات الإقامة والطعام بنسبة 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، محققاً نمواً بلغ 8%، دافعاً النمو الاقتصادي المتحقق إيجاباً 0.4 نقطة مئوية، نتيجة لتوسع البنية التحتية اللازمة وتطور خدمات النقل الجوي والبري، إضافة إلى البحري، وأصبحت دبي وجهة مفضلة للملايين من الزوار الباحثين عن بيئة آمنة مليئة بوسائل الراحة والترفيه، ففي 2017 بلغ عدد الزوار نحو 16 مليون زائر بنمو 6% عن 2016.