«ميلينيوم المطار دبي» يطلع زوار المعرض على خدمات جديدة

أكد فندق ميلينيوم المطار دبي مشاركته في معرض سوق السفر العربي «الملتقى 2018»، ومن المقرر أن يعرض للزوار مجموعته المتميزة من الخدمات والأعمال والمرافق الترفيهية عالمية المستوى.

وقال سايمون مور، مدير عام فندق ميلينيوم المطار دبي: «تكتسب مشاركتنا في المعرض أهمية بالغة نظراً للسمعة التي يحظى بها المعرض الذي يعد أكبر تجمع للعاملين في قطاع السياحة الوافدة والصادرة في الشرق الأوسط. وعليه فإن المعرض يوفر فرصة ممتازة يمكن الاستفادة منها في التسويق لمرافقنا الرائعة التي تعد خياراً مثالياً لقطاع الاجتماعات والفعاليات والحوافز والمؤتمرات والمعارض الذي يحتل أولوية استراتيجية لنا.

كما أن معرض سوق السفر العربي يوفر لنا منصة مثالية لتعزيز شبكتنا الواسعة من العاملين في مجال تجارة السفر والسياحة من خلال تقوية دعائم شراكاتنا القيمة مع الجهات الفاعلة الرئيسية واستحداث فرص جديدة للأعمال التجارية.