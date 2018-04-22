دبي من أفضل المدن لرحلات الأعمال

حلت دبي ضمن المدن العشر الأولى في قائمة أفضل المدن في العالم لرحلات الأعمال التي وضعها موقع «فيتسمول بزنس» الأميركي ومقره نيويورك، متفوقة على لاس فيجاس ونيويورك، محتلة المركز الثامن.

ونوه الموقع بالمركز المتقدم الذي احتلته دبي قائلاً: إن هذا التقدم كان مدفوعاً بعوامل ثلاثة مهمة وهي، أنها موطن لـ 681 فنــدقاً جعلها تحتل المرتبة السادسة فـــي هــذه الفئة. وهي تحتوي على 102 ألف غرفة نوم وجاءت في المرتبة السادسة أيضاً. وأخيراً، فإن تكاليــف استئجار السيارات هي ثاني أقل كلفة في العالم بسعر 15.24 دولاراً.

وتوقع التقرير أن ينمو الإنفاق العالمي على سفر الأعمال من 1.2 تريليون دولار في عام 2015 إلى 1.6 تريليون دولار بحلول عام 2020.

وأخذ الموقع في اعتباره في ترتيب تلك المدن، سبعة مقاييس لقياس كمية ونوعية وسائل الراحة في المدينة للمسافرين من رجال الأعمال، وعدد الفنادق، وعدد غرف النوم، وعدد رحلات السفر الجوي، ودقة القادمين والمغادرين، وتكاليف الفندق، وتكاليف المأكل والمشرب، وتكاليف تأجير السيارات.

وجاءت بانكوك في صدر القائمة، تلتها مدريد ثم جوانغتشو الصينية، ثم برلين، فسنغافورة.

وقال الموقع: إنه قام بمراجعة 100 مدينة عالمية لتحديد أيها أفضل تجهيزًا للتعامل مع متطلبات مسافري الأعمال. وعكف على تحليل البيانات من مصادر مثل «بزنس ترافيل» و«سي فينت» وإدارات الطيران المدني، لحساب الترتيب النــــهائي لأفضل المدن في العالم لرحلات الأعمال.