رواد السياحة يطرحون جديدهم في «سوق السفر العربي»

تنطلق اليوم فعاليات سوق السفر العربي «الملتقى 2018»، المعرض الأبرز في قطاع السفر والسياحة في المنطقة، في مركز دبي التجاري العالمي لمدة أربعة أيام، برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

25 عاماً

يحتفل المعرض هذا العام بمرور 25 عاماً على انطلاقته ويشهد حضور رواد قطاع السياحة عالمياً، حيث يشارك أكثر من 2500 جهة عارضة من أكثر من 150 دولة حول العالم بما في ذلك 65 جناحاً وطنياً وأكثر من 100 عارض جديد يشاركون للمرة الأولى. ومن المتوقع أن يشهد المعرض حضور أكثر من 40 ألف شخص. وستشغل الفنادق 20٪ من المساحة الإجمالية في المعرض وهي النسبة الأكبر على الإطلاق.

تشمل قائمة العارضين الجدد هذا العام هيئة السياحة الفنلندية، ومقاطعة قويتشو الصينية، ووكالة السياحة الهنغارية، ومنظمة السياحية البولندية، ودولة البوسنة والهرسك، وإدارة المرافق الترفيهية في بلدية دبي، وتجارب ياس، خطوط إنديجو الجوية، والهيئة العامة لسياحة كردستان العراق، ومكتب طوكيو للزوار والمؤتمرات، ومكتب السياحة والثقافة في مدينة جاكرتا، ومكتب إدارة السياحة في بلدية شانغهاي وغيرها الكثير.

وسوف يسلط معرض سوق السفر العربي الضوء بشكل رئيسي على مفهوم السياحة المسؤولة عبر العديد من الفعاليات والنشاطات بما في ذلك جلسات نقاش خاصة بمشاركة العديد من العارضين المتخصصين.

وسيتم تسليط الضوء على استراتيجيات تطوير البنية التحتية لقطاع السياحة والسفر خلال الفعاليات، وذلك ضمن جلسة خاصة تحمل عنوان «تجارب السفر المستقبلية» سيتم تنظيمها اليوم في المسرح العالمي، بمشاركة كريستوف مولر الرئيس التنفيذي للقسم الرقمي والابتكار في طيران الإمارات، وهارج دليوال من شركة «هايبرلوب ون».

شراكة

وأعلن معرض سوق السفر العربي هذا العام عن شراكته مع منظمي الملتقى الدولي للاستثمار الفندقي لإطلاق الدورة الأولى من ملتقى الاستثمار في الوجهات والذي ستنعقد فعالياته على المسرح العالمي بهدف تسليط الضوء على مختلف جوانب الاستثمار في أهم وجهات السفر بالمنطقة.

كما يستضيف المعرض الدورة الأولى لمؤتمر الوظائف في قطاع السفر للطلاب يوم 25 أبريل. وسيشمل المؤتمر الذي يمتد لساعتين ثلاث جلسات تفاعلية تسلط الضوء على كيفية اكتساب سيرة مهنية في قطاع السفر والسياحة وتنمية المهارات السياحية وفرص العمل، وكيفية إنشاء الوظائف في قطاع السفر والسياحة.

وتشمل قائمة الفعاليات الرئيسية الدائمة ضمن معرض سوق السفر العربي كلاً من معرض تقنيات السفر ومعرض السفر الدولي الفاخر وأكاديمية وكلاء السفر بالإضافة إلى نادي المشترين وصالة العافية والسبا، وتوفر هذه الفعاليات فرصة ممتازة للتواصل مع الأفراد والشركات المعنية.

وسوف يسلط معرض سوق السفر العربي 2018 في دبي الضوء بشكل رئيسي على مفهوم السياحة المسؤولة عبر العديد من الفعاليات والنشاطات بما في ذلك جلسات نقاش خاصة بمشاركة العديد من العارضين المتخصصين.

وبمناسبة احتفال المعرض هذا العام بنسخته الخامسة والعشرين، سيتم تنظيم عدة جلسات تسلط الضوء على التطور الذي شهده قطاع السفر والسياحة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على مدى السنوات الـ 25 الماضية، والتوقعات المستقبلية لهذا القطاع خلال الـ 25 سنة المقبلة.

إكسبو يعرض فرصاً

دعا الحساب الرسمي لإكسبو 2020 دبي على موقع «تويتر» إلى زيارة منصته في سوق السفر العربي «الملتقى 2018» للتعرف إلى آليات وفرص اعتماد موزعي التذاكر المعتمدين. ويقع جناح إكسبو 2020 في قاعة 3 في مركز دبي التجاري العالمي.

ومن المتوقع أن يستقطب الحدث على مدى 6 أشهر بين 20 أكتوبر 2020 و10 أبريل 2021 أكثر من 25 مليون زيارة. وللمرة الأولى في تاريخ إكسبو الدولي الممتد لما يقرب من 170 عاماً سيكون 70% من الزوار من خارج الدولة المنظمة.