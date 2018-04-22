أحمد المزروعي: حزمة حوافز لتعزيز تنافسية المنتج الوطني

دعا أحمد المزروعي مدير عام شركة «إيه إم إي» للصناعات، إلى تقديم حوافز دعم أكبر للمستثمرين الصناعيين، وتخصيص أراضٍ ومصانع تناسب احتياجات مختلف المشاريع الصناعية، مؤكداً أهمية توجيه الدعم للصناعات التي تواكب الاستراتيجية التنموية للإمارات.

وتلبي احتياجات الاقتصاد الوطني، وأوضح أن الحوافز المطلوبة، تتنوع لتشمل مختلف الجوانب، بدءاً من إعفاءات من إيجارات الأراضي والمرافق والرسوم لمدة محددة، لتحفيز المستثمر الإماراتي على الدخول والتوسع في القطاع الصناعي، وتعزيز تنافسية المنتج الوطني، وزيادة حصته السوقية محلياً، مقارنة بالمنتجات الأجنبية المستوردة. وأشاد المزروعي بالدعم الذي تلقاه في مشاريعها الريادية من قبل العديد من الجهات، وفي مقدمها مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة.