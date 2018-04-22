«فقه الاقتصاد الإسلامي» يستشرف مستقبل الابتكار في الحياة

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، تنظم دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، بالتعاون مع الشريك الاستراتيجي، مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، في دبي، اليوم، «منتدى فقه الاقتصاد الإسلامي الرابع»، ويستمر يومين.

وقال الدكتور حمد بن الشيخ أحمد الشيباني، المدير العام لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري عضو مجلس إدارة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي رئيس اللجنة المنظمة لمنتدى فقه الاقتصاد الإسلامي الرابع، إن الدائرة تخطو بثقة نحو استشراف مستقبل الابتكار والسعادة في نمط الحياة الإسلامي ورسم أبعاد جديدة لها من خلال منتدى فقه الاقتصاد الإسلامي في دورته الرابعة تحت عنوان (الابتكار والسعادة في نمط الحياة الإسلامي... رؤية استشرافية)، الذي يتضمن 3 محاور رئيسة، وهي نمط الحياة الإسلامي والاقتصاد (العلاقة والتأثير)، والتصاميم والفنون الإسلامية، والسياحة العائلية من منظور الثقافة الإسلامية.

جاءت تثميناً للجهود الكريمة التي تبذلها حكومة دبي، وما تخطط إليه للنهوض بالمشاريع الاقتصادية على المستويين المحلي والدولي، وجعل دبي المرجع الأول في استشراف مستقبل الاقتصاد الإسلامي على مستوى العالم، عقب إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، «إعلان مبادرة دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي» مطلع 2013.

وأضاف الشيباني أنه سيتم خلال المنتدى الذي يستضيف كوكبة من خبراء الروبوتات دراسة إطلاق معايير لصناعة الروبوتات وفقاً للضوابط الإٍسلامية، مضيفاً أنه سيتم بنهاية المنتدى إطلاق توصيات جديدة، لافتاً إلى أهمية الأثر الذي تركته التوصيات التي تم إطلاقها خلال الدورات الثلاث الماضية من المؤتمر في تغيير بعض المفاهيم في الاقتصاد الإسلامي.

وأضاف: يأتي ذلك في ضوء استراتيجية الإمارات لاستشراف المستقبل، وتحقيقاً لرؤية حكومة دولة الإمارات التي تهدف إلى الاستشراف المبكر للفرص والتحديات في كل القطاعات الحيوية ولا سيما الاقتصاد الإسلامي، وتحليلها ووضع الخطط الاستباقية البعيدة المدى على كل المستويات لتحقيق إنجازات نوعية لخدمة مصالح الدولة بأن تكون الإمارات من أفضل دول العالم، وأن هذه الرؤية تتطلع إلى المستقبل المنشود.

ويأتي انطلاق المنتدى الذي سيناقش الفرص الاستثمارية المتاحة في نمط الحياة الإسلامي مع تسليط الضوء على طبيعة العلاقة بين نمط الحياة الإسلامي، وكيف يمكن أن يؤثر انتشار أنماط الحياة الإسلامية من متاحف وفنون وأساليب هندية معمارية في دعم نمو الاقتصاد الإسلامي بشكل عام.

وأضاف الشيباني أن أعمال المنتدى تندرج ضمن محاور رئيسة، استكتب فيها بعض المتخصصين والباحثين لتنتفع الأمة بنتاجاتهم البحثية والمعرفية في هذا المجال، وهي نمط الحياة الإسلامي والاقتصاد (العلاقة والتأثير).

وستتم فيه مناقشة مفهوم نمط الحياة الإسلامي وخصائصه، ونمط الحياة الإسلامي وأثره في الفرد والمجتمع، والاستهلاك وعلاقته بنمط الحياة الإسلامي، والفرص الاستثمارية في نمط الحياة الإسلامي، والابتكارات وأثرها في نمط الحياة الإسلامي، كما يناقش المنتدى التصاميم والفنون الإسلامية.