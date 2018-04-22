«سياحة الشارقة» تروج معالم الإمارة

أعلنت «هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة» عن مشاركتها للسنة الـ 21 على التوالي في معرض «سوق السفر العربي 2018»، والذي يعتبر أحد أضخم ملتقيات خبراء السفر والسياحة على المستويين الإقليمي والعالمي والمقرر خلال الفترة من 22 إلى 25 أبريل 2018 في «مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض».

تأتي المشاركة في سياق التزام الهيئة بترجمة الرؤية الثاقبة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في جعل الإمارة الوجهة العائلية المثلى، ولتحقيق «رؤية الشارقة السياحية 2021» الرامية إلى زيادة التدفقات السياحية إلى الإمارة لتصل إلى 10 ملايين سائح بحلول 2021.

وقال خالد جاسم المدفع، رئيس «هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة»: «تكمن أهمية مشاركتنا في المعارض السياحية الدولية الكبرى، وفي مقدمها معرض سوق السفر العربي، في تعزيز سمعة الشارقة على خارطة أفضل الوجهات السياحية والتجارية في العالم، انطلاقاً من رؤيتنا في جعل الشارقة الوجهة العائلية الأمثل، عبر استعراضنا المزايا الفريدة لإمارة الشارقة والتي تضعها في مصاف الوجهات السياحية الفضلى محلياً وإقليمياً وعالمياً».

وأكد التزام الهيئة بمسؤولياتها في سبيل تحقيق التنمية في الإمارة، مشيراً إلى خطة الهيئة التسويقية التي ترتكز على تلبية متطلبات سوق السياحة في الإمارة والوفاء بالمتطلبات المستقبلية للقطاعين السياحي والتجاري. ولفت إلى أهمية التنسيق مع القطاعين الحكومي والخاص بهدف تسريع وتيرة إنجاز المشاريع التنموية الجاذبة للمستثمرين والزائرين، وأضاف: «نضع على عاتقنا مسؤولية دفع عجلة تطوير القطاع السياحي المحلي، التزاماً منا بالعمل وفق التوجيهات السديدة للقيادة الرشيدة بتحقيق حزمة من المشاريع التطويرية والسياحية والاستثمارية في مدن ومناطق الشارقة».