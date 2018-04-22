«سياحة عجمان» تقود 20 جهة للتعاون مع الشركاء

تشارك دائرة التنمية السياحية بعجمان في فعاليات معرض سوق السفر العربي (الملتقى 2018). وتأتي مشاركة الدائرة تأكيداً على تعزيز التواصل مع الشركاء في صناعة السياحة والسفر، إضافة إلى تكوين ‏علاقات متعددة مع شركات جديدة، حيث يوفر المعرض منصة دولية مهمة يجتمع فيها الموردون والشركاء وكبار المسؤولين في قطاع ‏السياحة، كما يتيح تبادل الآراء والتواصل وإتمام الصفقات التجارية.

ويشهد جناح الدائرة حضوراً ومشاركة متميزة لأكثر من عشرين جهة لممثلي أبرز الفنادق والوجهات الترفيهية في عجمان وشركات تنظيم الرحلات ووكالات السفر.

وقال صالح الجزيري، مدير عام دائرة التنمية السياحية في عجمان: «تحرص الدائرة على المشاركة في كافة المعارض والأحداث الإقليمية والعالمية المتخصصة بهدف تحقيق رؤية وتوجيهات صاحب السمو صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، في تشجيع السياحة الداخلية والخارجية».