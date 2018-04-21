طيران الإمارات تنال 4 جوائز كبرى

نالت طيران الإمارات، أكبر ناقلة جوية عالمية، أربع جوائز ضمن «جوائز السفر العالمية للشرق الأوسط 2018». والجوائز الأربع هي: الناقلة الرائدة في الشرق الأوسط، والعلامة التجارية الرائدة في الشرق الأوسط، وصالة درجة رجال الأعمال الرائدة في الشرق الأوسط، وأفضل أطقم خدمات جوية في الشرق الأوسط.

وحضر حفل توزيع الجوائز أكثر من 500 من كبار المسؤولين والعاملين في صناعة الطيران في الشرق الأوسط. وتسلم الجوائز خالد السركال، مدير طيران الإمارات في الشارقة والمناطق الشمالية.

وقال الشيخ ماجد المعلا، نائب رئيس أول طيران الإمارات لدائرة العمليات التجارية: «يسرنا نيل التقدير من جوائز السفر العالمية للشرق الأوسط 2018 لجهودنا المستمرة في مجال تحسين تجربة العملاء على الأرض وفي الأجواء.

ويجسد حصولنا على المركز الأول في فئات عدة مدى التزامنا بالتميز التشغيلي وخدمة العملاء والنهج الذي يرتكز على تطوير علامتنا التجارية باستمرار».

تحسينات

وكانت طيران الإمارات أطلقت خلال العام الماضي تحسينات على منتجات طائراتها البوينغ 777 والإيرباص A380 شملت: الصالون الجوي بحلته الجديدة على طائرات الإيرباص A380، وأجنحة الدرجة الأولى الخاصة على طائرات البوينغ 777-300ER التي غيرت قواعد اللعبة، ومقصورات درجة رجال الأعمال الجديدة ذات التقسيمات الحديثة على طائرات البوينغ 777-200LR.

ويستمتع المسافرون في جميع الدرجات بنظام الترفيه الجوي ice الحائز جوائز عالمية والذي يوفر نحو 3500 قناة مرئية ومسموعة، بالإضافة إلى 20 ميغابايت من البيانات مجاناً على متن الطائرة، وأشهى الوجبات المحضرة على أيدي طهاة عالميين.

صالات

وتستوعب صالات طيران الإمارات السبع الخاصة بركاب الدرجتين الأولى ورجال الأعمال في الكونكورسات A وB وC في مطار دبي الدولي حوالي 4500 مسافر.

وأنجزت الناقلة مؤخراً عمليات تجديد شاملة لصالات الكونكورس B بتكلفة 11 مليون دولار أميركي موفرة لركاب درجة رجال الأعمال وأعضاء الفئتين البلاتينية والذهبية في «سكاي واردز طيران الإمارات» أعلى معايير الراحة قبل سفرهم.

كما واصلت طيران الإمارات خلال عام 2017 توسيع شبكة صالاتها التي وصل عددها اليوم إلى 41 صالة خاصة في جميع أنحاء العالم.

ويضم فريق طيران الإمارات للخدمات الجوية ما يزيد على 23 ألف مضيفة ومضيف من أكثر من 135 جنسية يتحدثون أكثر من 60 لغة، وقد جرى تدريبهم لتقديم أفضل الخدمات خلال السفر وتوفير تجربة طيران الإمارات المتميزة على متن الطائرة.