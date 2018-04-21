السوق الحرة.. انطلاقة قوية بعد مبيعات قياسية

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بعد مبيعات قياسية العام الماضي، حققت السوق الحرة في مطار دبي الدولي أكبر مؤسسة للتجارة الحرة بالمطارات على مستوى العالم انطلاقة قوية لعملياتها في موسم 2018، بعد أن وصلت مبيعات الربع الأول من 2018 إلى 1.91 مليار درهم بنسبة زيادة 11% بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.

وتواصل السوق تعزيز عمليات التجزئة للموسم الحالي مع التوسع في مبنى صالة المسافرين في مطار آل مكتوم الدولي، والتجديدات القائمة في الصالة «بي» بالمبنى 3، والصالة «سي» بالمبنى 1.

7 مليارات درهم

مبيعات سوق دبي الحرة بنهاية عام 2017

600 مليون درهم

مبيعات شهرية خلال الربع الأول 2018

885 ألف درهم

مبيعات في الساعة الواحدة منذ بداية العام الجاري

276 مليون درهم

مبيعات العطور وتستحوذ على الحصة الأكبر وتعادل 14% من الإجمالي

37 %

نمواً في مبيعات التبغ بقيمة 220 مليون درهم

14 %

زيادة في مبيعات مبنى رقم 2

13 %

ارتفاعاً بمبيعات المبنى 3

26000 متر مربع

مساحة السوق مخصّصة للبيع بالتجزئة