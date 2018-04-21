المزروعي: ارتفاع أسعار النفط غير مصطنع

قال معالي سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والصناعة، أمس إن أسعار النفط ليست مرتفعة على نحو مصطنع، وإن الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والمنتجين من خارجها يقومون بدورهم من أجل تصحيح السوق. أدلى المزروعي بتلك التصريحات بعد أن طُلب منه التعليق على تغريدة قال فيها الرئيس الأميركي دونالد ترامب في وقت سابق أمس إن أسعار النفط مرتفعة جداً على نحو مصطنع.

وقال المزروعي «لن أعلق على ما قاله الرئيس، لكن بالتأكيد نحن نضطلع بدورنا لتصحيح السوق، والسوق كما قلنا ليست متوازنة بعد، وأعتقد أن هذه المجموعة عليها واجب ينبغي أن تقوم به ونحن مستمرون في القيام بواجبنا».

وقال إن استقرار سوق النفط هو الهدف الطويل الأجل للتحالف بين أوبك والمنتجين من خارج المنظمة.

وأضاف أن سعر النفط ليس الشاغل الرئيسي بقدر تحقيق استقرار السوق، مشيرا إلى أن العمل لم ينته بعد لضمان توازن سوق النفط بشكل جيد.

وقال إنه يأمل في دعم أعضاء آخرين للتوصل إلى اتفاق غير محدد الأجل للتعاون بين أوبك والمستقلين. مشيراً الى أن إنتاج النفط الصخري يعود بوتيرة أسرع من المتوقع. وقال محمد باركيندو أمين عام أوبك إن أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول أصدقاء للولايات المتحدة ولديهم اهتمام قوي بنموها وازدهارها.

وقال باركيندو «إعلان التعاون الذي أبرمته 24 دولة منتجة في ديسمبر 2016 وتم تنفيذه بإخلاص لم يمنع التراجع فحسب، بل أنقذ أيضا صناعة النفط من انهيار وشيك». وانخفضت أسعار النفط أمس بعد انتقاد الرئيس الأميركي لمنظمة (أوبك)، لكن الأسعار ما زالت باتجاه تحقيق مكسب أسبوعي.

وسجلت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 73.26 دولارا للبرميل بانخفاض قدره 52 سنتا عن الإغلاق السابق.

وبدأت أمس بمدينة جدة، أعمال الاجتماع الثامن للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة اتفاق خفض الإنتاج بين دول منظمة أوبك والدول المشاركة من خارجها، واستعرض الاجتماع تطورات أسواق النفط ومستويات إنتاج الدول المشاركة، وعمل اللجنة ونتائج قراراتها التي أُصدرت في الاجتماعات السابقة، ومدى التزام المنتجين بتطبيق اتفاق خفض الإنتاج والمعايير المتعلقة بتقييم مستوى الإنتاج والعوامل التي تحد من تأثير الإنفاق.

وقال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح إن أوبك وحلفاءها ما زالوا بعيدين عن الوصول إلى هدفهم، وإن خفض مخزونات النفط بحاجة إلى الاستمرار، مؤكداً أن المخزونات انخفضت على نحو مطرد خلال الخمسة عشر شهراً الماضية.

وأضاف أن الامتثال لاتفاق النفط العالمي بلغ 145 % في مارس.

وامتنع وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك عن التعقيب على تغريدة للرئيس الأميركي دونالد ترامب انتقد فيها أوبك بسبب ما قال إنه أسعار مرتفعة للنفط «على نحو مصطنع». وقال نوفاك إنه لا يعتقد أن الأسعار مرتفعة على هذا النحو.