«نيو جيوغرافي»: دبي من أكثر محاور النقل الجوي طموحاً

أفاد تقرير حديث نشره موقع «نيو جيوغرافي»: إن دبي من أكثر محاور النقل الجوي طموحاً عند تقاطع جنوب الصحراء الإفريقية وجنوب آسيا في السنوات الـ 35 المقبلة بفضل موقعها على مفترق طرق هام بين إفريقيا وآسيا وأوروبا، علاوة على ذلك فهي تمتلك خطط توسع طموحة لمطاراتها، ناهيك عن أنها موطن شركة طيران سريعة النمو وهي طيران الإمارات.

ووفقا للتقرير فإن دبي تتمتع بالفعل بمستوى عالٍ من حركة المرور في مطار دبي الدولي، وهي تعمل أيضاً بخطى حثيثة على بناء مطار آل مكتوم الدولي، الذي قد يصبح أكثر المطارات ازدحاما في العالم.

ويتوقع أن تكون مطارات دبي الموحدة قادرة على استيعاب أكثر من 200 مليون مسافر.

ومن الوجهات الأخرى أديس أبابا التي تقوم بتوسعة مطار بولي الدولي الحالي. ووضعت خططاً لمطار جديد يمكنه استقبال ما يصل إلى 80 مليون مسافر في السنة. وسيكون في وسع المطارين معاً استقبال أكثر من 100 مليون مسافر سنوياً. وقال التقرير: إنه درس من منظور السفر الجوي، عينة صغيرة من المدن التي تتمتع بموقع جيد جغرافياً، والتي يمكن أن تكون مستفيدة كبيرة. على الرغم من أن هذا لا يعني أن تكون قائمة شاملة.