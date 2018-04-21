«الاتحاد للطيران» تستضيف الروبوت «صوفيا» متحدثة رسمية عن مستقبل الابتكار

تعتزم الاتحاد للطيران استضافة الروبوت صوفيا لتكون متحدثة رسمية عن مستقبل الابتكار والتقنية في قطاع الطيران خلال معرض سوق السفر العربي الذي ينطلق في دبي غداً.

وتجدر الإشارة إلى أن صوفيا هي روبوت شبه بشري حظيت بشهرة واسعة بعد تحدثها في الأمم المتحدة واستضافة باقة من النجوم والمشاهير على مستوى العالم. كما نالت لقب أول نصير للابتكار على مستوى قارة آسيا والمحيط الهادئ التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وأول إنسان آلي يحصل على جنسية وذلك إثر حصولها على الجنسية السعودية.

وسوف تقوم صوفيا بعقد مقابلة ثنائية مع المذيع ديميان واتسون، الذي يعمل رئيساً لمحطة إذاعية في شركة أبوظبي للإعلام بهدف مناقشة مستقبل الابتكار والتقنية في قطاع الطيران إلى جانب تسليط الضوء على تجربتها وانطباعاتها عن العاصمة وذلك في مسرح الاتحاد المقام ضمن جناح الاتحاد للطيران بمعرض سوق السفر العربي في الساعة 12 ظهر يوم غد.

وإلى جانب استضافة الروبوت صوفيا، سيضم مسرح الاتحاد عروضاً تقديمية وحلقات أسئلة وأجوبة مع نخبة من التنفيذيين في الاتحاد للطيران والضيوف بما في ذلك الأولمبياد الخاص ونادي مانشستر سيتي لكرة القدم، مع تناول بعض الجوانب ذات الصلة بتجربة الضيوف والشراكات التسويقية والبيئة والاستدامة.

وسوف يشارك بيتر بومغارتنر في مقابلة الرئيس التنفيذي في الاتحاد للطيران، وذلك ضمن الأنشطة والبرامج الرئيسة لمعرض سوق السفر العربي على المسرح العالمي لسوق السفر العربي اعتباراً من الساعة 4:15 عصراً حتى 5:15 عصر يوم غد.

وسيضمّ جناح الاتحاد للطيران وحدة المعرض المتنقلة، التي تعتبر الأولى من نوعها لشركة طيران على مستوى العالم، الأمر الذي يمنح الوفود المشاركة الاستمتاع لمنتجات المقصورة والخدمات التي تقدمها الاتحاد للطيران على متن الطائرة والحائزة على جوائز متنوعة.

كما سيتمكن زوار الجناح من التعرف على أحدث ابتكارات الاتحاد للطيران في سكاي لايتس، وهي تجربة ترفيه للواقع الافتراضي.